Caen. Rugby (Fédérale 3). Caen remporte le derby normand devant Évreux (23-17)

Les débats n'ont pas forcément bien commencé du côté du Chemin Vert pour les Caennais, dimanche 18 mars 2018. D'abord mené 3-7, le Stade caennais a rapidement été embêté dans le jeu au sol. Pas dans le bon timing dans les moments opportuns, les hommes d'Alexandre Bouteille ont ensuite remis peu à peu la main sur l'ovale pour passer devant avant la pause (13-10, 40').

Caen a joué à se faire peur

Un faible avantage que les Caennais ont réussi à enrichir de retour sur le green mais qui ne dura qu'un temps avant de retourner dans les travers de la semaine précédente. Incapables de reproduire à l'identique les phases travaillées à l'entraînement, Caen s'entête et encaisse coup sur un coup un nouvel essai ébroïcien. La partie est alors loin d'être terminée et Évreux se relance. Jouant à se faire peur, Caen reprend alors le dessus défensivement dans le dernier quart d'heure et vient à bout de son adversaire du jour. Le derby normand est alors remporté par le Stade caennais, non sans douleur (23-17).

Réactions.

Alexandre Bouteille : "On n'a jamais gagné facilement contre Évreux. C'était un match haché où physiquement on n'y était pas et où on a manqué de fraîcheur mentale. On s'est mis du stress et on a paniqué pour pas grand chose à certains moments du match. Je n'étais pas serein mais l'essentiel est là, on a gagné même si on aurait dû se mettre à l'abri plus tôt. J'espère néanmoins que les garçons vont se remettre à faire de gros efforts car si on joue comme cela sur les prochains matchs, on va prendre des déculottées. C'est une période vraiment difficile".

