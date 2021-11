Caen. Rugby caennais. L'Ovalie file en quarts, le Stade Caennais y croit encore...

Ce dimanche 8 avril, l'Ovalie Caennaise disputait son dernier match de la saison régulière face aux Amazones. Encore invaincues cette saison, les grenobloises ont correctement fait respecter la hiérarchie, malgré la bonne volonté des locales. Désireux de ne pas reproduire le même scénario que la semaine passée au Stade Français, Caen a tenu bon avant d'encaisser un premier essai, fruit d'une poussée collective. Il sera non transformé (0-5, 12'). Les locales retournent au charbon, notamment dans l'entre-jeu où stagnait la majorité des actions, avant de profiter d'une pénalité transformée par Solveig de la Hougue (3-5).

Grenoble prend la main en seconde période

Les débats s'équilibrent dans la premier acte malgré un deuxième essai adverse peu après la demi-heure de jeu. D'un joli coup de pied, Grenoble file dans l'en-but caennais et aplatit l'ovale (3-12, 33'). Quelques fautes de main prive l'Ovalie de recoller au score et recule peu à peu dans son camp dans le second acte. Bien qu'enthousiastes et déterminées, les locales tombent sur une muraille adverse bien en place. Grenoble répond au combat physique et aggrave la mise d'un essai non transformé (3-17, 55'). L'Ovalie tente bien que mal de revenir dans la partie mais la fatigue se fait désormais ressentir. Le tableau d'affichage ne changera pas. "Stratégiquement, on a essayé de les prendre autour mais cela n'a pas fonctionné. On est tombé sur meilleur que nous. Elles méritent logiquement leur place", reconnaît Jeff Mouton.

Caen aura fait preuve de courage

De l'autre côté de Caen, le Stade Caennais accueillait également le leader invaincu sur ses terres. Scénario globalement mérité pour Courbevoie, Caen a eu le mérite de réagir en seconde période. Menés 0-20 à la pause, les hommes d'Alexandre Bouteille n'ont pas démérité, emmenés d'une débauche d'énergie mais toujours bloqués à 20m de l'en-but adverse. Patient, Caen a trouvé la faille de deux pénalités (6-20) en deuxième mi-temps. "Il y a quand même une grosse marge avec ces équipes de haut de tableau. Les garçons ont été courageux et se sont bien battus. On les a bien embêté mais on aurait mérité un bonus défensif", glisse l'entraîneur.

Caen n'a plus que deux rendez-vous pour tenter d'accrocher les play-offs, face à Armentières puis Rueil. Cela passera par l'obtention des 5 points et des défaites de ses adversaires directs. C'est encore possible...

