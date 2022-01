Hors Normandie. Sorties jeux vidéo : "Assassin's Creed Odyssey", "Forza Horizon 4", "Super Mario Party"

Sorties du lundi 1er octobre au dimanche 7 octobre 2018. Entre "Assassin's Creed Odyssey", qui transporte le joueur dans la Grèce antique, "Forza Horizon 4" et son exploration des paysages pittoresques de Grande-Bretagne et les nombreux mini-jeux de "Super Mario Party", la semaine s'annonce riche en sorties sur PlayStation, Xbox et Nintendo. "Mega Man 11", "Fist of the North Star: Lost Paradise" et l'édition Switch de "Batman: The Enemy Within" sont également très attendus.