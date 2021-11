"FIFA 14" recrute 19 clubs brésiliens

Au Brésil, la première division (série A) est composée de 20 équipes et la saison commencée en mai dernier s'achèvera début décembre. Les seuls clubs de série A absents du jeu FIFA seront les équipes de Bahia et de Corinthians.

Ils cèderont la place à Palmeiras, club vainqueur de la Copa do Brasil, qualifié au passage pour la Copa Libertadores malgré une relégation en deuxième division.

Pays du football, le Brésil a organisé la Coupe des Confédérations cette année et se prépare à accueillir la Coupe du monde en 2014. Les équipes domestiques gagnent en notoriété au niveau international et Neymar - athlète en vue dans le jeu rival "Pro Evolution Soccer" – courtisé par de nombreux clubs internationaux est longtemps resté fidèle à son club de Santos FC, avant de céder aux chant des sirènes. Le joueur a rejoint le FC Barcelone en mai 2013.

"FIFA 14" sera lancé sur Xbox 360, PlayStation 3 et Vita, Windows PC, Nintendo Wii et 3DS, PS2 et PSP. Une version mobile iOS et Android est également prévue, ainsi qu’une version Xbox One et PlayStation 4 pour la sortie des consoles en fin d’années.