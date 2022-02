Participez aux Jeux Olympiques de Londres sur votre console

Le jeu vidéo officiel des Jeux Olympiques de Londres est désormais disponible sur PC, Xbox et 360 sous la bannière Sega, alors que la compétition s'ouvrira le 27 juillet prochain. L'opus permet aux joueurs de pratiquer, assis confortablement dans leur canapé, une trentaine de sports. Les plus courageux et sportifs peuvent se dépenser sur une douzaine d'épreuves compatibles avec la détection de mouvements de Kinect et du PS Move.

Avec Londres 2012, libre aux joueurs de prendre part directement à la prestigieuse compétition internationale grâce au mode Jeux Olympiques, ou d'attaquer plus doucement, à travers les modes Epreuves, Jeux en ligne ou Mini-jeux.

En ligne, les joueurs du monde entier s'affrontent et peuvent suivre leur classement selon les médailles décrochées. Chaque podium obtenu leur fait, en plus, gagner des points de "fierté nationale".

Compatible avec Kinect (Xbox 360) et PS Move (PS3), Londres 2012 souhaite tendre vers un réalisme soutenu grâce à des commentaires réactifs et un graphisme au plus près possible de la réalité. Sega en fait la démonstration dans ses vidéos, présentant le stade olympique qui accueille les épreuves d'athlétisme et le vélodrome pour le cyclisme sur piste.

D'autres spots officiels, situés en dehors du parc olympique, ont également été modélisés pour les besoins du jeu : le Royal Artillery Barrocks (épreuves de tir), North Greenwich Arena (plusieurs sports dont la gymnastique), Horse Guards Parade (Beach Volley), Lord's Cricket Ground (tir à l'arc) et le Excel, qui accueillera le tennis de table et l'haltérophilie.

Mario et Sonic qualifiés pour les JO

L'éditeur double sa présence sur les JO de Londres, qui se dérouleront jusqu'au 12 août prochain. Sa mascotte Sonic et celle de Nintendo, Mario, s'affrontent déjà dans la capitale anglaise, sur Wii et 3DS, dans le jeu Mario & Sonic aux Jeux Olympiques de Londres 2012.

La version poche offrira une cinquantaine de disciplines, contre une vingtaine pour la console de salon. En plus des épreuves reines et classiques, les joueurs de 3DS pourront décrocher des médailles en basket, tennis, judo, triathlon ou hockey.

L'ensemble des épreuves sera disputé par deux équipes, menées par les mascottes Mario et Sonic. Le plombier moustachu peut compter sur l'appui de son frère Luigi, Peach, Yoshi, Wario ou Bowser. Dans le clan du hérisson bleu figurent Dr Eggman ou Knuckles.

Londres 2012, le jeu officiel des Jeux Olympiques

Disponible sur PC, Xbox 360 et PS3

Prix : 40€ sur PC et 50€ pour les consoles haute définition

Mario & Sonic aux Jeux Olympiques de Londres 2012

Disponible sur Wii et 3DS

Prix : 40€ sur Wii et 160€ en pack avec la Wii bleue, 50€ sur 3DS