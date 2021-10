La Wii de Nintendo prend des couleurs

Disponible le 18 novembre prochain, le jeu vidéo Mario & Sonic aux Jeux Olympiques de Londres 2012sera vendu dans un pack avec la console de salon teinte en bleu.

Après les JO de Pékin en 2008 et les olympiades hivernales de Vancouver deux ans plus tard, Mario et Sonic se retrouveront à nouveau dans la ville de Londres, qui accueillera les JO d'été 2012.

Le plombier moustachu, le hérisson bleu et leurs amis s'opposeront dans une cinquantaine d'épreuves, dont le football, le saut d'obstacles et le canoë, disciplines qui feront leur première entrée dans l'opus.

Prévu pour le 18 novembre prochain, le pack incluera le jeu vidéo, la Wii bleue, un nunchuck et une Wiimote Plus avec Wii Motion intégré. Les prix peuvent varier sensiblement selon les revendeurs. Ainsi, Amazon proposera le tout pour 135€, tandis que sur le site de la Fnac, les joueurs devront débourser 149€.