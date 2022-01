"Mario Kart 8" sur la grille de départ

Depuis son lancement en 1992 sur Super Nintendo, le principe de "Mario Kart" n'a pas changé : décrocher la première place en déjouant les pièges des adversaires, tout en récoltant un maximum d'objets divers dans le but de les ralentir.

Ce huitième opus tentera de faciliter la tâche des joueurs en leur proposant de nouveaux objets. Une carapace bleu à piquants pourra leur offrir la victoire mais également leur en priver. Le Super Klaxon permettra de souffler tout autres objets (pilotes, carapaces...) tandis que les Grands huit leur permettra d'utiliser huit objets les uns après les autres.

16 nouveaux circuits

De nouveaux pilotes feront aussi leur apparition, Peach d'or rose, Bébé harmonie et les sept soldats de Bowser, jouables pour la premières fois dans l'histoire de "Mario Kart". Deux habitués des circuits seront à l'honneur, Yoshi et Peach. Nintendo commercialisera des Wii Plus à leur effigie, vert et blanc pour le premier, rose bonbon pour la princesse. Disponible comme le jeu le 30 mai prochain, l'accessoire coûtera 40€ pièce environ.

Ces petits nouveaux, ainsi que Mario, Luigi, Bowser, Donkey Kong et autres personnes classiques, découvriront 32 circuits, dont la moitié sera entièrement inédite. L'autre sera composée de circuits déjà proposés par le passé mais remodelés. En ligne, avec une connexion internet haut débit requise, douze joueurs pourront s'affronter lors d'une même course. En mode multijoueur, quatre joueurs en local seront admis.

"Mario Kart 8" sera vendu seul en exclusivité sur Wii U, la dernière console de salon de Nintendo, au prix de 50€. L'édition limitée, incluant une carapace bleue collector, sera commercialisée pour 70€. L'opus sera également disponible, à la même date, dans un pack avec la Wii U Prenium noire 32Go, pour 275€. Les plus joueurs pourront se procurer un volant de course estampillé "Mario Kart" pour 10€.

Les joueurs qui enregistreront en ligne leur code PIN, obtenu à l'achat du jeu, entre le 30 mai et le 31 juillet prochain recevront en échange un code qui leur permettra de télécharger gratuitement un jeu Wii U parmi une sélection de dix titres ("Nintendo Land", New Super Mario Bros U", "Game & Wario", "Pikmin 3", "The Legend of Zelda : The Wind Waker HD", "Sonic Last World", "Mario et Sonic aux Jeux Olympiques de Sotchi 2014", "Wii Party U", "The Woderful 101" et "Monster Hunter Ultimate").