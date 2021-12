Hors Normandie. Sorties jeux vidéo : FIFA 19, Wandersong, Life is Strange 2, Pathfinder: Kingmaker

Parmi les sorties de la semaine du 24 septembre 2018, Cristiano Ronaldo et Neymar règnent sur les dernières mises à jour de gameplay de "FIFA 19", "Wandersong" permet de sauver le monde en chanson, "Life is Strange 2" plonge les joueurs dans un étonnant drame familial, alors que "Pathfinder: Kingmaker" mise sur le retour fracassant des jeux de rôle dans le style des franchises "Witcher", "Divinity: Original Sin" et "Pillars of Eternity".