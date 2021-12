BD. Festival Normandiebulle à Darnétal : place aux femmes !

À Darnétal (Seine-Maritime), le festival Normandiebulle fête ses 23 ans en 2018. Marianne Auffret, directrice du festival, chargée de la programmation, nous annonce les temps forts de cette nouvelle édition :

Qui sera l'invitée d'honneur ?

"Cette année nous avons choisi UNE invitée d'honneur. Les femmes sont peu représentées dans la BD et nous avons rarement eu l'occasion de convier une auteure en tant qu'invitée d'honneur si ce n'est Florence Cestac en 2006. C'est l'occasion de traiter de la place des femmes dans le monde, de parler d'égalité homme-femme. Nous avons choisi de faire appel à Catel Muller qui est d'ailleurs l'auteur d'une série sur les héroïnes de l'histoire dans laquelle elle évoque le destin de Joséphine Baker, Olympe de Gouges, Kiki de Montparnasse, des 'clandestines de l'histoire' comme elle aime à les appeler. Elle a commencé sa carrière en tant qu'illustratrice jeunesse avant de faire de la BD ado puis s'oriente ensuite vers la BD adulte et elle est invitée pour la première fois à Normandiebulle !"

Catel Muller est l'invité d'honneur de cette nouvelle édition ayant pour thème l'égalité des sexes! - Chloé Vollmer

Comment les auteurs sont-ils choisis ?

"Nous laissons le choix d'une vingtaine d'auteurs à notre invitée d'honneur. Catel a choisi d'inviter des auteurs avec qui elle travaille ou qui l'ont inspirée. On accueille ainsi Anne Goscinny avec qui elle a collaboré pour un ouvrage qui va paraître prochainement mais aussi l'actrice Mylène Demongeot dont elle a illustré le scénario pour les Lilas de Kharkhov et la fille de la féministe Benoite Groult dont elle avait imaginé une biographie illustrée. Avec ses choix, nous élargissons nos horizons car il ne s'agit pas toujours d'auteur de BD, nous réunissons aussi des romanciers comme Michel Bussi qui vient d'adapter Mourir sur Seine en BD ou Yves-Marie Clément. Nos auteurs sont ensuite choisis en fonction de la thématique de l'édition mais pas seulement. Nous avons aussi des auteurs qui nous sont fidèles et dont nous suivons le travail d'une édition à l'autre comme Steve Baker et Hugues Barthe. 50 % de nos auteurs sont normands : cela reste important pour nous de promouvoir les auteurs locaux."

Quelles seront les expositions visibles ?

"Nous avons déjà plusieurs expositions de planches originales ou de reproductions. Plusieurs d'entre elles sont dédiées à des œuvres de Catel et nous permettent de comprendre son travail préparatoire et ses techniques de travail : les clandestines de l'histoire, L'univers de Mylène et le monde de Lucrèce conçu en collaboration avec Anne Goscinny que l'on pourra d'ailleurs consulter sur le festival avant même sa sortie officielle. Il y a aussi une exposition interactive et ludique pour les enfants sur les pirates d'après les aventures de Lili crochette et une exposition sur la BD des aventures fantastiques du sacré-cœur avec des machines improbables comme les aspirateurs à fantômes. Nous exposerons aussi les planches réalisées par nos lauréats pour les différents concours organisés par le festival."

Quels ateliers sont proposés ?

"Comme chaque année, il nous importe de proposer une large gamme d'ateliers à la fois ludique et instructif. Le Smédar propose un atelier sur le tri et l'assemblage de figurine, la roulotte scarabée entraîne ses participants dans un décor de BD par un travail art plastique et Nikodio et l'HSH crew aident à concevoir une image animée. On peut aussi fabriquer du papier sur le stand de Viviane Samat restauratrice de papiers anciens."

Une large gamme d'ateliers à la fois ludique et instructif est organisée chaque année.

Quelles autres animations seront proposées ?

"Les auteurs sont ici en dédicace et c'est le point fort de l'évènement de venir à leur rencontre et de pouvoir échanger avec eux. Le festival accueille aussi de nombreuses maisons d'éditions comme Petit à Petit, Le Varou, l'ANBD de Dieppe, Vert Pomme ou la jeune maison d'éditions, édition du Dahu. C'est l'occasion de se procurer des BD ! On peut aussi bien acheter des BD neuves que des BD d'occasion, et en plus de toutes ces animations, nous proposons aussi une série de débats animés par Dominique Thiery sur des thèmes d'actualités tels que le sexe et le genre !"

Pratique. Les 29 et 30 septembre 2018 au Tennis couvert de Darnétal. 4 à 6€. normandiebulle.com