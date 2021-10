Festival Normandiebulle : le concours de BD est ouvert

Le concours de BD, ouvert depuis le 1er avril, vise deux publics : les 8-25 ans et les plus de 25 ans. Tous doivent être amateurs. Le thème cette année est "métamorphose". Les organisateurs souhaitent "valoriser les réalisations de jeunes passionnés de dessin afin de leur permettre de se confronter aux nombreuses contraintes techniques du genre". Plusieurs prix récompenseront les lauréats : chèques (150 € pour la catégorie 11/14 ans, 300 € pour les 15/18 ans et 18/25 ans), statuettes et lots d'albums. En 2012, 110 amateurs avaient participé, dont 80% de Haut-normands et 11% de Bas-normands.

Les concurrents devront envoyer leur planche, composée d'un minimum de deux cases, avec un début et une fin, jusqu'au lundi 2 septembre maximum. À la veille du Festival, qui se tient les 28 et 29 septembre prochains, un Jury de professionnels auteurs, scénaristes et coloristes dont Daniel Pecqueur auteur des fameux tomes du Golden City, délibérera. Les planches seront sélectionnées pour leur originalité, la qualité du graphisme et l'humour dont elles feront preuve. Remise des prix le 28 septembre.

Règlement complet du concours sur www.normandiebulle.com