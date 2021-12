Saint-Lô. Zone Libre : Jimi Hendrix dans la boîte à Musique

Il fait partie du fameux club des 27 comme Jim Morrisson, Janis Joplin, Kurt Kobain ou encore Amy Whinehouse, toutes ces stars mythiques mortes à l'âge de 27 ans. Il y a 48 ans jours pour jours disparaissait à Londres Johnny Allen Hendrix plus connu sous le nom de Jimi Hendrix. Près de 50 ans après sa mort, certains de ses morceaux sont restés dans la légende.

Parmi eux, Hey Joe, un titre que l'artiste a interprété sur scène avec son groupe, The Jimi Hendrix Expérience. Un groupe qui s'est produit pour la toute première fois sur scène, le 13 octobre 1966, c'était en première partie d'un certain Johnny Hallyday et c'était à Évreux (Eure).