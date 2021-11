Étretat. La boîte à musique fête l'anniversaire de Beyonce

La chanteuse américaine fête ses 37 ans, ce mardi 4 septembre 2018. Avec 250 millions d'albums vendus, 65 avec les Destiny's Child et le reste en solo. Elle est l'artiste la plus récompensée de l'histoire après Michaël Jackson. Le premier single de son premier album solo sorti en 2003, c'est la chanson Crazy in Love.

Un titre qui fut n°1 dans de très nombreux pays du monde mais pas en France. Dans l'Hexagone, cette première collaboration avec Jay Z, devenu son mari, n'était même pas rentrée du Top 20 des ventes. C'est donc grâce aux radios et aux discothèques qu'il est devenu un hit incontournable.