Rouen. Zone Libre : focus sur la mobilisation contre les pesticides

La mobilisation Nationale de ce vendredi 5 octobre 2018 est la déclinaison d'une pétition lancée sur internet sous le nom de "Nous voulons des coquelicots". Le but de cette pétition et des rassemblements organisés dans toute la France. L'obtenir l'interdiction de tous les pesticides dans l'hexagone. En Normandie, plusieurs rassemblements sont prévus en soirée, ce 5 octobre, à Rouen et Liméry (76), Coutances, Cherbourg, Granville et Avranches (50), Alençon (61), Caen, Bayeux et Pont-L'Evèque (14). Zone Libre a invité Sylvie Fusil, membre de l'association Alternatiba à Rouen, pour en parler.

