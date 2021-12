Cherbourg. Boîte à Musique pimentée ce mercredi 19 septembre 2018

Le 19 septembre 1996 sortait un disque au succès planétaire, vendu à plus de 23 millions d'exemplaires. C'était le premier des trois albums studios enregistrés par un groupe de cinq jeunes femmes pimentées. Spice, c'est le nom de ce premier disque, comportait dix chansons. Le premier single, devenu l'hymne de toute une génération, c'était bien sur le célébrissime Wannabe. Mais la piste numéro deux de cet album a également été sortie en single, elle à connu un succès phénoménal, elle aussi, se classant n°1 en Europe. Une chanson qui a également marqué grâce à son clip, Say You'll be There, était dans la boîte à musique du mercredi 19 septembre 2018.

