Musique. Les Spice Girls pourraient bien faire leur retour avec une tournée mondiale !

La dernière apparition scénique des Spice Girls (sans Victoria Beckham) remonte à 2019, lorsqu'Emma Bunton, Melanie B, Melanie C et Geri Halliwell ont offert une série de 13 concerts exceptionnels au Royaume-Uni. Cette tournée, qui a attiré près de 700 000 spectateurs et généré plus de 78 millions de dollars de recettes, a prouvé que la flamme du "girl power" brûlait toujours.

Depuis, les rumeurs d'une tournée mondiale se sont multipliées. Des concerts aux Etats-Unis, en Europe, voire une participation au mythique festival de Glastonbury, en Angleterre, ont été évoqués. Pourtant, Victoria Beckham a rapidement démenti toute implication dans une nouvelle réunion, déclarant : "Je suis vraiment très fière de ce que j'ai fait avec les Spice Girls (...) mais ça ne se fera pas !" a expliqué la créatrice. Elle a tout de même retrouvé ses amies pour son anniversaire l'an dernier.

"Nous devons faire quelque chose de spécial"

Alors, les Spice Girls pourraient-elles célébrer les 30 ans de Wannabe avec un événement grandiose ? C'est en tout cas ce que laisse entendre Melanie C. Invitée du "Jimmy & Nath Show" sur la radio australienne 2Day FM, en compagnie d'Emma Bunton, Melanie C a déclaré : "L'année prochaine, cela fera 30 ans que 'Wannabe' est sorti. Nous devons faire quelque chose de spécial. Evidemment, je ne peux pas en dire trop, mais nous discutons de choses. Espérons une petite tournée mondiale !"

Une déclaration qui va dans le sens de Melanie B, qui avait déjà affirmé que le groupe commençait à planifier quelque chose d'important.

Une tournée mondiale en 2026 ?

Si rien n'est encore officiel, tout porte à croire que les Spice Girls préparent un retour d'envergure pour marquer cet anniversaire historique. Une tournée mondiale à quatre semble donc plus proche que jamais ! Les fans peuvent donc continuer à espérer et guetter une annonce officielle d'ici les prochains mois. Une chose est sûre : le phénomène Spice Girls n'a pas fini de faire vibrer les cœurs nostalgiques.