Caen. Aéroport de Caen : les skieurs ont du Pau

Une nouvelle ligne aérienne va ouvrir prochainement à l'aéroport de Caen-Carpiquet (Calvados). Elle desservira la ville de Pau, dans les Pyrénées-Atlantiques, via la compagnie Hop ! filiale d'Air France. La présentation officielle aura lieu mardi 18 septembre 2018. Une liaison saisonnière, mise en place du samedi 22 décembre 2018 au samedi 5 janvier 2019 et du 9 février au 2 mars 2019. Deux périodes synonymes de vacances d'hiver et, souvent, de départ vers les stations de ski.

Un vol hebdomadaire

Les stations pyrénéennes ne seront plus qu'à 1h30 de vol de la Normandie, contre 3h15 aujourd'hui. La liaison existe déjà, mais avec une escale à l'aéroport de Lyon. "Nous sommes confiants sur la pleine réussite de ces lignes, qui viennent répondre aux besoins de nos clients", déclare Hélène Abraham, directrice commerciale, marketing et produits chez Hop ! Les réservations sont déjà ouvertes, avec des billets au prix de 130€ aller-retour. Un vol est proposé chaque samedi, pendant les périodes d'ouverture de la ligne, dans des avions de 72 places.