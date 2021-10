Rénovation urbaine : Ifs ne s’arrête plus de grandir

Ifs est désormais la sixième ville du Calvados par sa population. En Basse-Normandie, elle est la seule des 54 “boomburbs” français actuels, ces communes qui ont crû très rapidement en périphérie d’une grande ville. La croissance de sa population depuis vingt ans n’est pas le seul indicateur à traduire son dynamisme actuel. Depuis plusieurs années, la municipalité tente de modifier une partie du paysage urbain, comme l’illustre les aménagements en cours dans le cœur de bourg.

Une centaine de logements y sera livrée d’ici à la fin de l’été, avec les Jardins d’Hélios, à 60% concernés par l’accession aidée à la propriété, les autres 40% étant gérés par l’office HLM, la Plaine Normande.



Reconstruire sur la ville :

L’autre projet d’envergure en cœur de bourg concerne le Carré Saintonge, avec ses 26 logements disponibles à la fin de l’année. Répartis sur trois étages, ils domineront deux commerces de 110 et 160 m2. Une supérette doit s’y implanter, alors que le second local est toujours à la recherche d’un exploitant. C’est la première fois que Caen Habitat monte un projet locatif en dehors de la capitale régionale et de Saint-Germain-la-Blanche-Herbe.

Le quartier des Joncquilles va également connaître une cure de jouvence, notamment à hauteur du boulevard des Violettes. Pas moins de 1,2 million d’euros doivent être injectés dans la rénovation urbaine de ce secteur par la municipalité. Les élus souhaitent y reconstruire “la ville sur la ville”, comme l’explique le maire, Jean-Paul Gauchard.

L’entrée de ville connaît aussi un lifting. A cet effet, Caen la mer assure la gestion d’un vaste programme le long de la route de Caen: 145 nouveaux logements y seront érigés d’ici à 2015, alors que des démolitions ont déjà commencé.

Fini l’image d’une commune-dortoir

Pour assurer son développement et chasser l’image de “zone dortoir” qui lui colle à la peau, Ifs ne se débat pas uniquement sur le front du logement. Le développement d’infrastructures dédiées à l’enseignement supérieur en témoigne. Dans le prolongement de l’actuel Campus 3 de l’université de Caen, inauguré en 1995, la première pierre du futur lycée hôtelier sera posée en avril prochain. L’établissement accueillera également le centre de formation de boulangerie et de pâtisserie actuellement situé sur le quai Vendeuvre à Caen, pour une ouverture prévue en septembre 2014. Pas moins de 600 élèves y sont attendus, dont 120 internes.

L’avenir de la commune semble tout tracé, même si une “nuisance future” pourrait peser sur le bien-être des Ifois. L’ouverture programmée en 2014 d’Inter Ikea sur la commune voisine de Fleury, avec 7 millions de visiteurs annuels prévus, ne sera pas sans conséquence. “Le périphérique Sud étant souvent saturé, nous devrons faire face à un fort trafic de transit dans notre bourg”, déplore le maire.

> Audio : Sonore diffusé sur Tendance Ouest, jeudi 1er mars

> Repères

Population. En vingt ans, la population ifoise a doublé pour compter 10 922 habitants au dernier référencement de 2009, ce qui en fait l’une des 54 “boomburbs” de France.



Urbanisme. Une convention a été signée entre l’Agence nationale de renouvellement urbain et Ifs, en février 2010, portant sur une enveloppe de 13 millions d’euros.



Gens du voyage. Une aire d’accueil des gens du voyage de 16 places pour 32 caravanes doit ouvrir entre Ifs et Fleury d’ici à 2014, à proximité du futur lycée hôtelier.



Ikea. Situé sur le territoire de Fleury-sur-Orne, le projet du futur Inter Ikea, qui doit s’implanter à proximité d’Ifs, menace le développement commercial de la commune.

> Photo : les jardins d'Hélios. Crédit Nexity