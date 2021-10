Ifs : la rénovation urbaine est en marche

Et les habitants du secteur appelé “Plaine Nord-Est” en verront bientôt la couleur. En effet, des travaux de démolition vont prochainement débuter à hauteur du 931, rue de Caen. D’ici là, élus de Caen la mer et représentant de l’autorité municipale à Ifs veulent rassurer. “Pour reconstruire, il faut d’abord démolir”, rappelle le maire, Jean-Paul Gauchard. Une dizaine de logements et quelques commerces vont ainsi disparaître pour laisser place à 150 nouveaux logements. “Nous avons aussi la volonté de maintenir l’activité commerciale”. Autre objectif : que le quartier caennais de la Guérinière et celui de la Plaine à Ifs ne se tournent plus le dos. “Nous voulons à l’avenir faire abstraction de cette limite communale entre les deux villes”, explique Colin Sueur, délégué de Caen la mer. Dans le projet est aussi prévu la création d’un square.