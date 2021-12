Loisirs créatifs. À Rouen, le salon Creativa propose de faire le plein d'idées !

C'est la 18e édition de Creativa qui se prépare actuellement au Parc-expo à Rouen (Seine-Maritime). 150 exposants y sont attendus pour promouvoir les loisirs créatifs d'hier et d'aujourd'hui. Hélène Starcevic, chef de projet pour Créativa Rouen nous parle de l'évènement.

Qu'est-ce que Créativa ?

"C'est d'abord un réseau qui trouve son origine en Belgique. Chaque année de nombreux salons Creativa sont proposés en France, en Espagne ou en Belgique. En France, il y a cinq Creativa sur l'ensemble du territoire. Rouen a son salon Creativa depuis 18 ans, c'est un salon bien implanté et très attendu chaque année car on peut y trouver tout le nécessaire pour créer, quelle que soit la discipline choisie et grâce à ses nombreux ateliers et démonstrations on peut aussi faire le plein d'idées !"

Quels sont les types de loisirs créatifs que l'on peut découvrir sur le salon ?

"Le salon met l'accent sur les arts du fil : broderie, mercerie, tricot, tissage, patchwork, lin et dentelle mais on peut aussi enrichir sa pratique du scrapbooking, apprendre à customiser du mobilier, concevoir des tableaux en strass, faire de la création florale et s'essayer à la cuisine créative ! À Creativa on trouve aussi tout le matériel nécessaire comme les machines à coudre, les kits de créations, le cartonnage, les pochoirs, les tampons, les accessoires de bijoux, les pâtes polymères ou les patines pour les meubles."

Quelles seront les animations proposées ?

"Nous offrons une large palette d'animations sur le thème du jardin cette année : des expositions, des ateliers ou même des défilés qui sont organisés dans l'espace de la verrière. Notre partenaire rouennais Citémômes propose par exemple dans son jardin magique des ateliers pour concevoir des fleurs en papier, dessin ou tricot et expose son tricot monumental représentant le pont japonais d'après la toile de Claude Monet. Il se charge aussi d'un défilé organisé en partenariat avec le lycée technique Providence Sainte-Thérèse à Rouen et les étudiants de la filière Métiers de la mode qui nous permet de découvrir des créations originales. Les bibliothèques de Rouen sont également partenaires et proposent des lectures de contes alors qu'Asthéya offre une dégustation de thé glacé dans un décor champêtre. Mais les exposants eux-mêmes proposent leur lot d'activités : initiations ou démonstrations."

Pratique. Du jeudi 20 au dimanche 23 septembre 2018, au Parc expo à Rouen. 0 à 7,5€. salon-creativa.com