Rouen. Vers la sortie de crise dans l'Espe de l'académie de Rouen ?

L'École supérieure du professorat et de l'éducation de l'académie de Rouen (Espe) (Seine-Maritime) n'avait plus de directeur depuis octobre 2017. Une situation de crise à laquelle aucune explication n'a encore été apportée aujourd'hui. Les ministres de l'Éducation nationale et de l'Enseignement supérieur avaient simplement refusé de nommer la personne choisie par le conseil d'école.

Depuis le mercredi 25 juillet 2018, une administratrice provisoire, Sabine Ménager a pris la direction. Cette pharmacienne qui a fait toute sa carrière à l'université de Rouen a été choisie notamment pour les missions qu'elle a menées en lien avec le rectorat, un partenaire privilégié de l'école. "J'ai accepté pour que l'on sorte d'une situation chaotique inacceptable d'un directeur qui n'est pas nommé", indique-t-elle lors de ses présentations à la presse, vendredi 7 septembre 2018. Elle assure avoir été "très bien accueillie par les personnels", même si elle a bien conscience du travail à mener pour apaiser les récentes tensions.

Vers un rapprochement avec Caen

Le caractère "provisoire" de sa mission pose question et s'explique par "l'évolution qui va s'engager", indique le Président de l'université de Rouen, Joël Alexandre. Comprenez le rapprochement entre l'Espe de Rouen, et ces trois sites de Rouen, le Havre et Évreux, et celle de Caen, et ses sites de Caen, Alençon et Saint-Lô. Des synergies à créer qui seront au cœur de la mission de Sabine Ménager qui refuse cependant de parler de fusion. "Il s'agit plutôt de créer un nouvel établissement, une Espe normande qui correspondra au mieux aux besoins du territoire", indique-t-elle. Une évolution qui suit celle de la fusion des académies. Celles de Rouen et de Caen ne feront officiellement plus qu'une en 2020.