Sotteville-lès-Rouen. Hôpital du Rouvray : reprise des négociations à 10 heures

Les négociations entre l'Agence régionale de santé (ARS) et l'intersyndicale de l'hôpital psychiatrique du Rouvray, à Sotteville-lès-Rouen (Seine-Maritime) ont été suspendues jeudi 7 juin 2018 à 21 heures, après six heures d'échanges. Elles reprendront vendredi 8 juin 2018 à 10 heures.

"Les discussions se sont déroulées dans une ambiance de travail, on nous a proposé la création de 26 postes, a indiqué Jean-Yves Herment, secrétaire CFDT du CHSCT. Ce n'est pas satisfaisant, c'est bien en deçà de nos attentes."

La direction de l'ARS a confirmé la nouvelle réunion prévue vendredi, sans faire de commentaires sur les discussions.

52 postes demandés

Les négociations ont repris entre l'intersyndicale et l'ARS jeudi 7 juin 2018 après une forte mobilisation des agents du centre hospitaliser, aidés par des cheminots grévistes de la SNCF. Ils ont alors paralysé une partie de Rouen dès la matinée, entraînant une réunion en urgence à la préfecture.

"L'objectif est de parvenir à une sortie de crise d'ici à 48 heures. On est tous d'accord pour dire que la grève de la faim doit cesser avant la fin de la semaine", a alors expliqué Jean-Yves Herment.

Pour rappel, l'intersyndicale réclame la création de 52 postes d'aides-soignants et d'infirmiers afin de faire face à une "surpopulation chronique" et à une "dégradation des conditions de travail et d'accueil". Quatre agents sont toujours en grève de la faim.

