Saint-Étienne-du-Rouvray. Hôpital psychiatrique du Rouvray : un an après, rien n'a changé

C'était le 22 mai 2018 : après trois mois d'un mouvement social stérile, quatre salariés du centre hospitalier du Rouvray près de Rouen (Seine-Maritime) décidaient d'une solution plus radicale… une grève de la faim, pour dénoncer notamment les conditions d'hospitalisation des patients. D'autres les rejoindront. Certains tiendront 19 jours, avant qu'un accord soit finalement signé avec la direction de l'hôpital et l'Agence régionale de santé (ARS).

Jean-Yves Herment, infirmier et secrétaire de section à la CFDT, ne s'est pas alimenté pendant 14 jours. "Physiquement, on met un peu de temps à s'en remettre, mais surtout psychologiquement, là-haut, pendant un moment, ça n'allait plus", explique-t-il en levant les yeux, un an après. Leur action, fortement médiatisée, a permis d'attirer l'attention sur une profession en souffrance. Ils obtiendront de l'ARS le financement de 30 postes supplémentaires d'infirmiers et d'aides-soignants et la garantie de la création en "priorité absolue" d'une unité d'accueil pour adolescents.

Des difficultés de recrutement

21 des 30 embauches étaient prévues pour 2018. Seuls 13 postes ont été pourvus. "Peut-être que la psychiatrie n'attire plus", avance Lucien Vicenzutti, nouveau directeur de l'établissement depuis le mois de janvier. "Nous devons être plus attractifs, valoriser les métiers, mettre en place des bourses d'étude…" Mais selon lui, le problème principal qui crée des tensions dans les services et qui est le plus reporté par les salariés, est la suroccupation, constante. 106 ou 107 % en moyenne selon le directeur, 114 % selon les syndicats, soit au minimum une trentaine de lits supplémentaires sur les 553 dont dispose l'hôpital. "Ça veut dire des lits de camp à l'arrache dans des bureaux, un troisième lit dans une chambre de deux… Je viens d'installer une femme de 86 ans sur un lit de camp.", explique Jean-Yves Herment.

"Ce n'est pas supportable pour les équipes et c'est une source de perturbation pour les patients.", concède Lucien Vincenzutti. Il y a selon lui une vraie réflexion à mener sur les alternatives à l'hospitalisation, très élevées sur le secteur de l'hôpital du Rouvray : 199 pour 100 000 habitants contre 130 pour 100 000 habitants en moyenne au niveau national. L'autre levier à actionner est en aval, en travaillant davantage à la réinsertion des patients et à leur placement dans d'autres structures spécialisées, notamment dans le handicap. "La coopération avec nos partenaires doit s'intensifier."

L'unité pour ados en projet

Autre priorité de l'accord : la création d'une unité pour adolescents au Rouvray, qui en est encore à l'état d'embryon. La réflexion est régionale sur la question, mais pour Jean-Yves Herment, la situation n'a que trop traîné. "On hospitalise des gamins de 15 ou 16 ans avec les adultes. Les gamines se font peloter, quand elles ne sont pas agressées sexuellement. Les ados ont accès à de la drogue. Ce n'est pas acceptable !", explique-t-il en plaidant pour la transformation d'un service adulte en service adolescent, pour pallier à l'urgence.

La réflexion qui s'engage avec l'ARS repose davantage sur les missions de la nouvelle unité, qui serait consacrée uniquement aux patients adolescents les plus lourds, "comme les psychotiques ou ceux qui sont atteints de schizophrénie", explique le directeur, et qui ont besoin d'une durée d'hospitalisation supérieure à 15 jours. Pour les urgences, comme les dépressions, le projet prévoit des hospitalisations dans des services de pédiatrie classiques, comme au CHU, en lien avec les équipes du Rouvray, mais sans avoir recours à un séjour en psychiatrie, qui peut être traumatisant.

Un projet qui en est encore au stade des discussions avec l'ARS et qui pourrait mettre plusieurs années à aboutir, au grand dam des syndicats, qui ont désormais épuisé leur moyen d'action. "Après l'an dernier, je ne vois pas ce que je pourrais faire, à part m'immoler par le feu", lance Jean-Yves Herment dans un souffle teinté d'humour noir.

