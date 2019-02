Psychiatrie au Havre : l'après " perchés "

Un mouvement de grève important avait touché l'hôpital psychiatrique Pierre Janet du Havre (Seine-Maritime) entre juin et juillet 2018. C'est le manque de moyens qui était au cœur du conflit. Sept grévistes (les " perchés ") avaient occupé le toit des urgences pendant seize jours et quinze nuits.

Nouvelle dégradation

Six mois après, l'intersyndical dénonce une nouvelle dégradation de la situation à l'hôpital Pierre Janet. Les syndicats reconnaissent que l'accord (la création de 34,3 postes et la création d'une unité temporaire de 22 lits pour une période de quatre mois) a bien été respecté. Mais depuis le début de l'année 2019, le nombre des patients est en augmentation. "La psychiatrie havraise souffre d'un déficit énorme de personnel tant médical que non médical ", précise l'intersyndical." Aucun projet n'est possible sans une mise à niveau préalable des effectifs ".

Écoutez Mathias Monnier, infirmier et représentant SUD :

Manifestation le 22 janvier

Mardi 22 janvier 2019, une manifestation s'est déroulée à Paris. Un mouvement national de la psychiatrie lancé à l'initiative des collègues de l'hôpital Pinel d'Amiens. L'intersyndical de Janet a envoyé une délégation d'une vingtaine de personnes. Le Groupe hospitalier du Havre (GHH) annonce que trois personnels se sont mis officiellement en grève sur cette journée pour 800 personnels au sein de Pierre Janet.

Une enveloppe de l'ARS

Le Groupe hospitalier du Havre annonce que vendredi 18 janvier 2019, l'Agence régionale de santé a accordé une enveloppe d'un million d'euros au GHH pour le Pôle psychiatrie au titre de l'exercice 2019. Par ailleurs, indique l'hôpital, " un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens sera signé entre la direction et l'ARS. Celui-ci comportera entre autres, un volet sur la psychiatrie. Il s'appuiera sur le projet médico-soignant élaboré par les équipes du Pôle psychiatrie durant le dernier semestre 2018 ", assure le GHH.

Écoutez Laurence Biard, directrice de la filière psychiatrie santé mentale au GHH :