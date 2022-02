Psychiatrie: une unité pour détenus au Rouvray

"Le Centre Hospitalier du Rouvray a souhaité améliorer les conditions d’hospitalisation des patients détenus afin qu’elles soient les plus proches possible des conditions habituelles, tout en préservant la sécurité des patients et des personnels", a annoncé l'établissement, mercredi 11 juillet, dans un communiqué de presse.

L'unité comporte 8 lits et deux chambres d'isolement et accueile les patients détenus des établissement pénitentiaires de Val de Reuil et Rouen Bonne-Nouvelle. L'Agence régionale de santé a participé directement au financement de cette nouvelle unité. Celle-ci a été baptisée "unité Badinter", du nom de l'ancien ministre de la justice, Robert Badinter.