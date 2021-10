Basket (LFB) : Mondeville se rapproche des demi-finales

En s'imposant face à Aix-en-Provence dimanche 26 février (70-78), les Mondevillaises ont réalisé un pas conséquent vers leur objectif. A cinq journées de la fin du championnat, elles disposent de deux longueurs d'avance sur Basket Landes, leur premier poursuivant. "Elles nous avaient mis un peu de pression en gagnant à Nantes mais on garde notre destin en main", se réjouit Hervé Coudray. Mondeville conserve même une petite marge d'erreur, d'autant qu'il accueillera les Landaises lors de la dernière journée de championnat.

Coulibaly, la force tranquille

L'USOM a donc décroché un succès précieux contre des Aixoises mal classées (onzièmes) mais néanmoins talentueuses. Leur début de match à la Halle Bérégovoy en a attesté. Insolentes d'adresse, elles n'ont manqué que deux paniers dans les dix premières minutes ! Les Normandes, à l'inverse, peinaient à entrer dans la rencontre. Elles comptaient quinze points de retard au début du deuxième quart-temps (10-25, 11'). Mima Coulibaly, omniprésente dans la raquette (16 points et 15 rebonds) sonna la révolte. Mondeville inscrivait trente points dans le deuxième quart et recollait à la mi-temps (40-40).

Les deux formations ne se quittaient plus d'une semelle au retour des vestiaires, même si Aix affichait une très légère avance. Ce n'est que dans les dix dernières minutes de jeu que Mondeville prit les commandes des opérations, non sans se faire une frayeur en fin de rencontre.

Il fallut un panier primé d'Ingrid Tanqueray pour écarter définitivement le danger et valider un sixième succès consécutif à domicile. A l'orgueil, Mondeville est parvenu à inverser une situation mal embarquée. "On a bien défendu, malgré les 70 points encaissés, assure Hervé Coudray. On a bien géré le match, notamment à la fin." Le constat est de bon augure avant un déplacement attendu à Lyon, douzième de Ligue féminine avec seulement cinq victoires, mais dernier tombeur de l'USOM dans son antre. Il y aura de la revanche dans l'air…