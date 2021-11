Caen. Caen : la piscine de la Grâce de Dieu espère relancer sa fréquentation

La politique aquatique de Caen la mer (Calvados) est lancée. En cette rentrée 2018, la piscine de la Grâce de Dieu se dote de nouvelles offres pour attirer un plus large public et ainsi augmenter sa fréquentation. "Il n'a jamais été question de fermer la piscine de la Grâce de Dieu mais de lui donner une offre qui permet d'attirer de nouveaux nageurs et lui donner un nouveau souffle", explique Aristide Olivier en charge des sports à la communauté urbaine.

La piscine de la Grâce de Dieu compte 50 000 personnes par an, tout public confondu. La piscine du Chemin Vert, elle, accueille entre 260 et 270 000 personnes par an.

Quid de la fermeture de la piscine le week-end qui avait beaucoup fait parler ? "Fermeture au grand public oui, affirme Aristide Olivier, mais ouverture aux clubs. Ils ont plus de créneaux notamment le samedi matin".

Nouvel horaire et baisse des tarifs

Ainsi, depuis le lundi 3 septembre, la piscine est ouverte les lundis matin de 7 heures à 8 heures, pour les nageurs matinaux. Cette offre est déjà présente dans les autres piscines. C'est une première à la Grâce de Dieu. Les tarifs changent également avec une baisse. Pour les adultes la carte de dix entrées passe de 24 euros à 16 euros.

Apprentissage de la natation

La communauté d'agglomération a mis l'accent sur l'apprentissage de la natation. Pour le premier trimestre 2018 (de septembre à décembre), les dix cours collectifs de natation sont au prix de 12 euros. "Il y a un réel projet pédagogique, explique Christine Grieux, directrice de la piscine de la Grâce de Dieu, le but est que les enfants arrivent en CM2 avec un style de nage bien acquis."

Animations gratuites à la piscine de la Grâce de Dieu mercredi 19 septembre de 10 heures à 12 heures et de 14 heures à 16 heures avec des parcours ludiques. Samedi 22 septembre de 9 heures à 12 heures avec des baptêmes de plongée, aquagym et parcours ludiques. Gratuit.