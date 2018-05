Piscines de Caen la mer : pourquoi la politique aquatique coince ?

Depuis le 16 avril et jusqu'au jeudi 31 mai 2018, les piscines de l'agglo sont perturbées par un mouvement de grève des maîtres-nageurs sauveteurs. En cause, les conditions de travail et la politique nautique.

C'est une politique aquatique qui fait des vagues. La communauté d'agglomération de Caen la mer, dans le cadre de sa politique sportive, veut harmoniser le fonctionnement des piscines de la communauté urbaine. Ce qui se traduit dès cet été par la fermeture de la piscine de la Grâce de Dieu aux usagers pour les mois de juillet et d'août 2018 et tous les week-ends à partir de septembre 2018. Il en va de même pour celle du Chemin Vert, fermée le dimanche après-midi. "Il n'y a pas de restriction de budget mais un constat, explique Aristide Olivier, vice-président de Caen la mer en charge des sports, la fréquentation de ces piscines de quartier ne cesse de baisser depuis une quinzaine d'années".

Pas de venue naturelle

La piscine de la Grâce de Dieu comptabilise sept passages par heure le week-end. C'est quatre fois plus pour celles du Chemin Vert et d'Hérouville-Saint-Clair et 15 fois plus pour le Stade nautique Eugène Maës. "Et le coût par usager est neuf fois supérieur pour la Grâce de Dieu", ajoute l'élu. Des chiffres contestés par Marie-Jeanne Gobert, conseillère d'opposition communiste et porte-parole des usagers de la Grâce de Dieu même si elle reconnaît un problème de fréquentation. "Mais ça n'est pas en fermant les piscines que les usagers iront nager".

La piscine de la Grâce de Dieu est la plus impactée par ces changements. - Margaux Rousset

Les deux élus pointent du doigt la même problématique : comment faire revenir dans les bassins les habitants de ces quartiers prioritaires ? "Il faut aller les chercher, explique Aristide Olivier, et pour cela il faut s'appuyer sur les clubs et associations des quartiers". Dans un premier temps, lorsque la piscine de la Grâce de Dieu sera fermée aux usagers le week-end, elle restera ouverte pour les clubs, "qui représentent déjà 75 % de la fréquentation". "Il faut bien évidemment s'appuyer sur les clubs, les éducateurs des quartiers mais sans pour autant réduire les heures d'ouverture", argumente Marie-Jeanne Gobert, "pourquoi ne pas proposer des week-ends portes ouvertes pour découvrir les activités, les programmes, le personnel ou des tarifs préférentiels pour des familles qui achètent plusieurs cartes d'abonnement ?"

Des initiatives importantes

Dans le cadre de cette harmonisation, les clubs vont être interrogés. Depuis deux saisons, le club de natation du club omnisports de la Butte à la Grâce de Dieu, a mis en place sur les vacances scolaires, une semaine "J'apprends à nager" qui propose des cours de natation gratuits, "l'idée ensuite est de les pousser à s'inscrire à nos cours", explique Franck Dore le président. La Butte accentue également sa visibilité sur les réseaux sociaux. "Nous aimerions également se mettre en relation avec les écoles primaires du quartier et leur proposer des cours de natation pendant l'année". Le club compte 400 nageurs, près de 35 % proviennent du quartier. "Notre vocation avant tout est d'occuper les enfants du quartier et de leur apprendre à nager, donc si on peut aller encore plus vers eux c'est encore mieux".

