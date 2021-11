Divertissement. Le Bocasse : une journée détente en famille !

Implanté depuis maintenant plus de 50 ans en Normandie à proximité de Rouen (Seine-Maritime), le parc du Bocasse n'a cessé de se moderniser et de se développer. Il accueille aujourd'hui une trentaine d'attractions très diverses dont plusieurs à sensations fortes depuis 2016. Un choix si large qu'on vous conseille d'y passer la journée entière pour bien en profiter !

Sensations fortes

Les Normands se souviennent de ce parc comme d'un parc destiné aux tout petits avec ses manèges, ses décors colorés et ses mascottes Buzzy et Apicouette, les abeilles or. Le Bocasse est sans cesse remis au goût du jour par ses propriétaires qui ont su faire de ce lieu de loisirs un rendez-vous destiné aux petits comme aux grands. C'est en 2016 que le parc connaît un nouvel élan avec la création d'une extension et une nouvelle entrée délocalisée. Le parc gagne alors quatre hectares de superficie et élargit son offre avec des nouveaux manèges à sensations fortes.

On apprécie en particulier le tout nouveau Splash'o saure où, dans un univers inspiré de Jurassic park, les visiteurs montent à bord de bûches flottantes pour descendre plusieurs cascades en arrière ou en avant. Mais le parc est aussi doté d'une montagne russe attenante, Jurassic twister, qui ne laissera pas de marbre les aventuriers ! La palme revient cependant pour les sensations fortes au bateau pirate le Black pearl à l'électro spin qui vous fera assurément perdre le nord et la Sky tower qui vous fera engranger quelques G en expérimentant la chute libre.

Le Splash'o Saure décoiffe ! Attention ! - Nicolas Novick

Un retour en enfance

Pour les moins braves, le parc permet aussi de partager des moments joyeux et paisibles avec les plus jeunes notamment dans des jeux aquatiques, bien agréables quand le temps est ensoleillé. Dans la baie des pirates, on peut tester une ancienne attraction dont toutefois on ne se lasse pas ; elle est rudimentaire mais toujours plaisante : il s'agit de Los rapidos dans laquelle, a bord d'une embarcation gonflable, on descend un immense toboggan. On prendra aussi plaisir à descendre à bord des bouées géantes le Colorad'eau emportées par le courant : une attraction tout à fait familiale.

Le Carroussel et le Familly swinger (balançoires géantes) rappelleront aux aînés les manèges d'antan et l'ambiance magique des fêtes foraines. Mais le parc possède aussi de nombreux manèges originaux comme ces dragons volants dans lesquels il faut pédaler pour avancer ou la Barnyard : un corps de ferme mouvant bien amusant ! Enfin, en plus de sa proximité avec Rouen, le parc présente un avantage inestimable : une très grande fluidité des files d'attente aux attractions, réduisant considérablement le temps d'attente en comparaison avec les autres parcs voisins.

Le carrousel séduit aussi bien les grands que les petits. - Nicolas Novick

Pratique. Ouvert tous les week-end jusqu'au 30 septembre 2018 de 10h30 à 18h30. De 17 à 19,6€. parcdubocasse.fr