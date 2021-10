Idées loisirs Normandie : Week-end du 25 et 26 février

Depuis hier soir, c'est le 42ème rallye de la côte fleurie. Une centaine de pilotes vont s'affronter dans les rues de Trouville-Deauville. Retrouvez toutes les infos sur tendanceouest.com





Il y a du cirque ce soir à Mondeville. "PARTITIONS BAMBOUS" par la Cie ARTS DES AIRS de Paris et 1 extrait du spectacle "LIBERTE" par AGNA qui vient du Cambodge.

C'est ce soir à 20h30 à CREA Mondeville.





Ce soir concert de The Sprouts au Purple Lounge du Casino de Granville. Leur répertoire est composé de grands classiques comme Roxanne de Police, EveryBody needs somebody des Blues Brothers ou encore Hit The Road Jack.





A la fabrique de Lion sur mer, après-midi Zikomba Factory avec Normandie Salsa. C'est demain à 16h30.



Ce soir à La Classe de St Hilaire sur Risle, venez écouter un groupe de blues en pleine ascension : Lenine Mc Donald. Entrée à 7 euros, ça commence à 21h.





Ateliers jardinage cet après-midi à Caen : des conseils et astuces à la Colline aux oiseaux de 14h à 16h. Recyclage, bricolage, découvrez les "trucs" du jardinage. Réservations au préalable au 02 31 30 48 38.



Il y a du Roller Hockey ce soir à Caen. Pour le championnat de France Elite à la Halle aux Granges Caen recevra Angers dès 20h.





Concert ce soir d'ELECTRO LOBSTERS au Secret Knights à Champsecret. Groupe granvillais né de la rencontre de trois musiciens qui ont la même envie de mélanger le rock et les sonorités électroniques. A voir dès 21h.



La danse est à l'honneur demain au théâtre Roger Ferdinand de Saint Lô. Vous pourrez y voir « Fusion », le mariage de l'orient et de l'occident de et par Patrick Dupond. C'est dimanche à 17h.



Cet après-midi, de 14h à 18h, le village OXYLANE vous fait découvrir et tester de nouveaux modes de déplacements urbains. Il vous sera possible ainsi de tester des vélos à assistance électrique, des skates électriques sur des parcours de maniabilité.

Une voiture électrique sera aussi présente pour l'occasion. RDV à Mondeville, animation gratuite.





Mortagne au perche accueille demain le Forum du Bien-être et du Bien-vivre au Carré du Perche. Une quarantaine d'exposants seront au rendez-vous, des animations seront organisées. Au programme éco construction, énergie renouvelable, détente, soins du corps, produis bio. Ouverture de 9h30 à 18h30. Entrée gratuite.







A Granville, c'est dimanche le Marché mensuel d'Antiquités-Brocante sur le Cour Jonville . Il réunira , comme à chaque édition 30 à 40 exposants venus de Normandie et de Bretagne .Entrée gratuite. 8h00 - 19h00 .





Ce soir 2 découvertes à ne pas manquer ! : Andromakers + Catfish (de The Washing Machine Cie) ? Ils sont en concert au labo sonore de Chérisay à partir de 21h.





Tout le week-end, Villers sur mer accueille les Rendez-vous du Modélisme à la salle Villare. Figurines historiques, maquettes de trains, d'aéromodélisme, bateaux, voitures, amateurs et professionnels seront au rendez-vous. Entrée libre et gratuite de 10h à 18h. Plus d'infos sur tendanceouest.com !





RDV ce soir à Athis de l'Orne avec un concert de folk celtique proposé par Celtika. C'est à 21h30 au cercle de l'émeraude.







Avis aux amateurs de tennis ! C'est aujourd'hui le lancement de l'édition 2012 du Challenger de Cherbourg au complexe Chantereyne à Cherbourg. Vous pourrez voir de nombreux matchs jusqu'au 5 mars et profiter de la présence de tennismen de haut niveau comme Edouard ROGER-VASSELIN, Arnaud CLEMENT ou encore Stephane BOHLI.





Ne manquez pas l'événement à Caen : l'INDOOR INTERNATIONAL de BMX au Parc des Expositions. Les meilleurs pilotes de bicross d'Europe seront présents. Ce rendez-vous en salle unique en France s'annonce explosif, car qualificatif pour les championnats européens et mondiaux. En plus, de la compétition, vous pourrez profiter de nombreuses animations et démonstrations spectaculaires. Entrées de 10 à 15€.





C'est ce week-end la 19ème coupe de France de voile des étudiants à Deauville. 4 régates seront organisées tout au long du week-end.





La Patinoire d’Argentan « fait son CHAUD » de 19h à 22h. Avec Défilé aux flambeaux dans le centre ville, Vin chaud, Crêpes, et soirée sur glace avec DJ … et concours de danse.





La célèbre comédie musicale « Cabaret » sera jouée demain à l'espace Tandem de Caen. C'est à 17h, entrée 2euros.







Ornexpo continue jusqu'à lundi. La 83ème foire d'Alençon au parc des expositions a choisi l'Ilrande en invité d'honneur. N'oubliez pas de faire 1 tour sur l'espace Tendance Ouest, et gagnez votre Ecran Samsung LED 80 cm HD Ready (449€) offert par Espace Démarque Ménager, zone commerciale du Petit Coudrayn route du Mans à Arçonnay. Côté animations, retransmission du match de rugby Irlande / Italie à 14h30

et dimanche spectacle de danses et de musiques traditionnelles d'Irlande.