Idées loisirs pour le week-end du 28 et 29 avril

Ce week-end, Wilfried vous propose des Interviews en direct. "Ca se passe près de chez vous" à 9h25, 10h25, 11h25 et 17h45 et les agendas des sorties "Sortir en région" à 9h45, 10h45, 11h45 et 17h25.

Samedi 28 avril

Le choeur d’hommes La Solorma donnera un concert de Chants polyphoniques du monde en l’Eglise de La Roche-Mabile ce soir à 20h30. Le concert sera accompagné d’un diaporama sur les paysages, la faune et la flore de nos (petites) montagnes.





Un « Troc de fringues » est organisé de 14h à 17h à l’espace René Cassin à Argentan. Le principe est simple. Les participants viennent avec les vêtements qu’ils ne portent plus et les échangent avec les autres participants. La participation est de 3 euros. Les fonds ainsi récupérés seront dédiés au projet international du Secours Populaire de l’Orne qui a pour objectif d’améliorer les conditions de scolarité des enfants de la communauté Rom de Sliven en Bulgarie.





Ce soir, un spectacle intitulé IMAGINE-TOI. C'est à Gacé. Clown, mime, bruiteur et poète, Julien Cottereau marche sur les pas du mime Marceau en offrant une parenthèse enchantée aux petits comme aux grands. RDV Salle Tahiti à 20h30.



La Musique de Randonnai propose un concert interprété par l'orchestre d'harmonie et l'orchestre des jeunes élèves. Le programme est riche et varié avec de la musique africaine, russe... ou encore dans un autre registre Pirates des Caraïbes...

Entrée libre à partir de 20h30 à l'église de Randonnai.



La troupe Tonton Marcel s'est installée depuis hier au théâtre de Villy Bocage. Vous pourrez les écouter ce soir à 20h30. Entrée à 7 euros pour les adultes, 3 pour les – de 12 ans.



Le labo sonore de Chérisay vous invite pour une fois à une soirée jeu et non musicale !

C'est une soirée POKER ! Venez affronter des joueurs au Texas Hold'em dans un cadre convivial, juste pour le plaisir. La participation est donc gratuite.

Inscriptions par mail à lelabosonore@gmail.com ou sur place avant 21h00, début du tournoi.







Sannerville accueillera en juin la 3e édition du Rast’art Festival. En amont de cet événement, l'association organisatrice Rast'art vous propose le Before Rast'art festival. Pour ce tremplin, 4 groupes issus de la scène reggae locale joueront pour une place dans le festival: Judah Brownny, Wack Fly, Tokad et Fighting Reason. C'est à 20h30 au Cargö à Caen et c'est gratuit.





L'asso La Classe de St Hilaire sur Risle vous convie ce soir à un concert GYPSY ROCK CABARET. C'est le groupe « into the moon ». RDV à 21h.





Les Blues Devils jouent aujourd'hui à l'ESPACE CULTUREL LECLERC de Bayeux. Pour fêter la sortie internationale de l'album "Le Mirage" sur les plus grandes plateformes de téléchargement... les BLUES DEVILS vous donnent rendez-vous pour un mini-concert unique suivi d'une dédicace des membres du groupe dès 17h.





Le festival Saint Lô jeunes continue. Concert rock au Normandy cet après-midi à 15h. Et théâtre, Cirque et Danse ce soir au théâtre Roger Ferdinand. Toutes les animations sont gratuites. Plus d'infos sur tendanceouest.com



Concert des Fatals Picards au Big Band Café à 20h30. Au programme, toujours des chansons pleines d’humour...Entrée à 25€.

Dimanche 29 avril

La troupe Tonton Marcel s'est installée depuis vendredi au théâtre de Villy Bocage. Vous pourrez les écouter à 15h. Entrée à 7 euros pour les adultes, 3 pour les – de 12 ans.



À l’occasion de son 10ème anniversaire, La Cité de la Mer offre une surprise de taille !

L’entrée sera gratuite pour tous ! De 9h30 à 18h30 (Fermeture des caisses à 16h30), venez découvrir la grande exposition sur le Titanic mais aussi les aquariums ou encore le sous marin Le redoutable.

Petite précision : Les mineurs doivent obligatoirement être accompagnés d’un adulte pour accéder à La Cité de la Mer. Et pour raisons de sécurité, l’accès au sous-marin Le Redoutable n’est autorisé qu’à partir de 5 ans.



Le festival Saint Lô jeunes continue. Démos de skate et roller. Toutes les animations sont gratuites. Plus d'infos sur tendanceouest.com





C'est le 15ème Slalom Régional de Lessay, qui compte notamment pour la coupe de France des Slaloms. C'est un événement organisé par l'Association Sportive Automobile du Bocage et l’Auto Club Etangchois. Les essais chronométrés auront lieu de 8h30 à 10h30. L'épreuve en elle-même commencera à 10h45. La remise des prix est prévue pour 19h.

Tout le week-end

Les amateurs de pêche ont rendez-vous à Ponts pour le salon de la pêche. Il s’étend sur une surface de 400m2 couvert regroupant une vingtaine d’exposants. Les débutants y trouveront également des informations qui les aideront à évoluer pour pratiquer la pêche en bordure de rivière ou en mer. L’entrée est gratuite avec restauration possible sur place. RDV à la salle communale de Ponts de 10h à 18h.





Le Cherbourg Nauting au Port Chantereyne a démarré hier. Vous y trouverez vente de bateaux neufs et occasions, Baptêmes de plongée, Stand-up-paddle, Maquettes en bassin, visite d'un bateau de course avec le skipper Eric D'Hooghe (Le Figaro) ou encore la présence de Rémy Alnet avec son aviron de course. Rendez vous jusqu'à dimanche à Cherbourg. Entrée 2€50.



Ce week-end à Pirou, c'est la 17ème Edition de la Foire aux Bulots !

Plus de 100 exposants, des cours de cuisine, vide-grenier, fête foraine. L'entrée est gratuite. Parking1€. RDV dès 9h durant tout le week-end.



Ce week-end 1er Festival Villers à Ciel ouvert. 2 jours pour découvrir l'astronomie et la mesure du temps sur la côte du Calvados. Un village dédié sera à retrouver ainsi que des expositions et des animations tout au long de la journée pour petits et grands. Inscriptions sur place à Villers sur mer. Plus d'infos sur tendanceouest.com



RDV au 4ème festival café Show à Pont d'Ouilly en Suisse Normande. Tout le week-end, des concerts, des randonnées, un marché du terroir et des savoir-faire, des expositions, et nombreuses autres animations sont prévus.



Le 18ème Festival des AOC et AOP de Cambremer a lieu tout de ce week-end.

Seront proposés Les Ateliers de l'Info, Les Ateliers du Goût, Les Ateliers de Cuisine , Randonnées en terre AOC/AOP et Ateliers 100% Enfants. Plus d'infos sur lesrencontresdecambremer.fr