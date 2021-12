Idées loisirs pour le week-end du 5 et 6 mai

Ce week-end, Wilfried vous propose des Interviews en direct. "Ca se passe près de chez vous" à 9h25, 10h25, 11h25 et 17h45 et les agendas des sorties "Sortir en région" à 9h45, 10h45, 11h45 et 17h25.

Samedi 5 mai

Curtis Johnson Band donne un concert à Blangy-le-Château au Domaine du lac dès 20h30 pour un concert blues. Gratuit

Présentation et Lancement de l'ouvrage "Journal d'une enfant de Condé, Fernande Rogeaud ou le journal d'une femme de Condé", écrit il y a une centaine d'années. C'est à la mairie de Pontécoulant, dans le bocage, à 1h30. Prix de vente du livre : 10,50€. M Francis Rolland ayant fait don de ses droits d'auteur à l'association Les Amis de Pontécoulant.

Battle Hip Hop à la Luciole à Alençon. C'est Ze Two Battle Luciole Pro. Début de la compétition à 15h avec les équipes amateurs, à 16h, place aux équipes pro puis à 19h rendez-vous pour le concert d'Andye Kayes.

Tremplin des Jeunes Charrues au Normandy à Saint-Lô. 4 groupes sont en lice pour une place aux Vieilles Charrues à Carhaix. Venez soutenir Born in Alaska, Clovill, The Shellys et Meteor Sharqui dès 20h.

Venez prendre un bol d'air au Pik-Nik Elektronik qui se déroule en pleine nature, au bord du Lac de La Roche qui Boit à Saint-Laurent-de-Terregate. Apportez votre pique-nique et profitez d'un site exceptionnel, le tout en musique electronique mais éclectique! Sur place, barbecue, jeux pour enfants et buvette. RDV dès 12h30 sur place. 5 DJS feront le déplacement pour l'occasion. En cas de mauvais temps: repli dans la salle du café brocante.

L'association la Classe à Saint Hilaire-sur-Risle vous propose 2 concerts pour le prix d'un à l'occasion des 4 ans de l'association. Il y aura une surprise prévue entre les 2 prestations. A écouter donc : Bluemango, de la groove acoustique et Johnny Montreuil, ambiance chanson-rock. RDV à 21h.

Dimanche 6 mai

Grande course de voiture à Pédale à Gouville-sur-Mer ! 26 voitures sont déjà inscrites pour la course ! Venez les encourager et découvrir les bolides dès le début de l'après midi.

L’Ecomusée du Perche propose un atelier "Cuisiner avec les plantes sauvages", animé par Cécile Hermeline, agricultrice bio, et Julien Hamelin, animateur environnement à l’écomusée du Perche. De 14h à 17h, vous apprendrez toutes les astuces. La réservation est indispensable pour cet atelier. 16 eurso par personne, réservations au 02 33 73 48 06

Concert de Jazz avec le Carl March' Trio à la Fabrique de Lion-sur-Mer dès 16:30. Entrée 2€.

Le Marché au Fleurs dans le centre ville de la Ferté-Macé. Exposition de bonsaïs et de plantes mais aussi de véhicules anciens de 9h à 17h.

Course de côte à Avranches "la course de l'M" organisée par l'ASA Basse Normandie. Le tracé se situe entre la D7 (arrivée) et le lieu dit la Furonnière (départ), sur exactement 1.100 mètres avec une pente de 15%. Pour les horaires, 2 montées d'essais le matin entre 9h et 12h et 3 montées de course l'après midi à partir de 13h30.

Initiations au Reiki proposées au Centre Alencea d'Alençon. Pratique naturelle de lutte contre le stress, travail profond sur les émotions Venez découvrir gratuitement toute l'après midi le Reiki. Pensez à reserver 02.33.26.63.32.

Grande soirée électorale pour le 2nd tour des présidentielles sur Tendance Ouest et Tendanceouest.com dimanche dès 19h. De nombreuses personnalités de la vie politique normandes seront présentes pour commenter et analyser le résultat final. Entrée libre dans nos studios d'Alençon, Caen, Cherbourg et Saint Lô.

Tout le week-end

Salon de printemps à Sourdeval, sous le thème jardin & habitat. Une cinquantaine d'exposants vous proposeront leurs produits dans leurs domaines aussi différents que les produits du terroir, l'artisanat ou encore l'art floral. RDV depuis 9h, c'est gratuit.

Printemps Musical de Caen. Au programme : animations musicales dès 15h dans le centre ville de Caen.



Foire Saint-Thomas à Lessay. Plus de 500 exposants attendus. Vente de chevaux, volailles, véhicules, bateaux et une fête foraine sera monté pour le bonheur de toute la famille. Parkings gratuits. Un Vide grenier sera organisé Dimanche.

L'association Mauna Kéa organise avec la Fédération Française de Surf, la 1ère étape de la Coupe de France de skimboard à Siouville-Hague ce week-end. Plus de 40 compétiteurs venus de toute la France vont s’affronter sur les vagues normandes. Des sessions de winch skim (skimboard tracté par treuil) auront également lieu. Fin des inscriptions samedi après-midi à 15h.

Le Salon des Antiquaires de Caen ouvre ses portes au grand public. De nombreux exposants seront présents ! Vous pourrez même faire évaluer les objets par un professionnel sur place. RDV au Parc des Expositions de Caen.

Le jardin de la poterie ouvre ses portes aujourd'hui et demain de 14h à 18h au profit de l'association "clown à l'hôpital" (2e édition). Cette association a pour but de faire oublier pendant quelques heures la maladie et la douleur des enfants hospitalisés, en faisant intervenir des artistes professionnels formés spécifiquement à l'intervention en milieu hospitalier (animations, tours de magie, distribution de cadeaux...). Tarif pour la visite du jardin à Lithaire : 2€ intégralement reversés.



Venez découvrir la musique classique : 3 dates sont proposées par l'orchestre à cordes d'un opéra de Roumanie qui s'est déplacé pour vous faire vivre les thèmes les plus connus. De Mozart à Brahms en passant par Beethoven, RDV à 16h à l'église de Granville, à 20h30 à l'abbatiale de Saint-Sever à Saint-Sever Calvados et demain à 15h à l'église de Ducey. Entrée à 10€.