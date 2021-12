Idées sorties en Basse-Normandie : week-end du 5 et 6 janvier

Samedi 5 janvier

Découverte. Visite de l'atelier de fabrication de berlingots à Lait Douceur Normandie à Saint-Sauveur-le-Vicomte. Vous pourrez aussi profiter de la dégustation de l'espace boutique. Appelez pour réserver avant d'y aller : 02.33.41.07.11. Début de la visite à 11h.

Sport. Match de football comptant pour les 1/16e de finale de la coupe de Basse-Normandie à Agneaux. Le CA Pontois affrontera l'équipe du FC Agon-Coutainville au stade de la falaise. Composée de quelques joueurs ayant évolué dans la région saint-loise, le FC Agon-Coutainville, est actuellement co-leader de son championnat de DHR. Le coup d'envoi est donné à 18h.

Jeux vidéo. Place aux jeux vidéo à l'Aigle au Ludo Café de 20h à 23h : jeux en réseau et Lan Party sont au programme, ainsi que'une découverte des jeux en réseau, proposée par le pôle de ressources numériques.

Musique. Concert de jazz au El Camino à Caen. Le Taifa Quartet à 20:30. Entrée 5€.

Musique. Concert du groupe I keys en mode rock'n'roll à 19h au Beer Hunters de Saint-Hilaire-du-Harcouët. Au programme reprise des Rolling Stones, Hendrix, Bob Dylan, Radiohead, de nombreuses compositions, du rock qui ferraille et un peu d’AC/DC aussi.

Dimanche 6 janvier

Sport. En hockey sur glace, Caen reçoit Dijon ! Match retour comptant pour le championnat de la Ligue Magnus. RDV à la Patinoire de Caen rue Jean de La Varende à 20h00.

Cinéma. Au Cinémoviking de Saint-Lô, avant-première du film Le Monde de Némo. Ce dernier ressort en version 3D, pour le plaisir de toute la famille. RDV au Cinémoviking à 11h. Tarif Unique : 7€.

Sport. Traditionnel tournoi de la galette, Tournoi de Squash à Flers. Tournoi interne ouvert à tous, confirmés ou débutants, les rencontres opposent des joueurs de même niveau. Tarif 5€. Plus d'infos sur flers-squash.fr.



Live Tendance Ouest. 32e de Finale de la Coupe de France ! Le SM Caen reçoit sur la pelouse du Stade Michel d'Ornano l'AS Saint-Etienne ! Le match à suivre sur Tendance Ouest et Tendanceouest.com dès 14h.

Sport. 2e édition du "Challenge Orn'handball". Challenge jeunes de 10h à 14h, démonstrations de hand-fauteuils à 15h et match de gala entre les équipes masculiones de Caen HB et d'ESM Gonfreville à 17h15. RDV dans les gymnases d'Argentan, Ecouché et Putanges.

Tout le week-end

Spectacle. Il y a du cirque ce week-end à Ifs. Au programme du nouveau spectacle : otaries, mât chinois, les grandes illusions, une trapéziste russe très surprenante et évidemment le clown Luciano. Pour voir ces numéros et bien d'autres, rendez-vous au Cirque Karl Borsberg, Stade Mendès France à Ifs à 16h et demain à 11h et 16h.

Sport. Le bowling le Macao à Saint-Lô organise le tournoi de la galette. L'engagement comprend 9 parties, une part de galette des rois et une boisson.

Curiosité. Le centre aquatique d'Equeurdreville vous accueille une dernière fois ce week-end avec une déco spéciale fin d'année. Le soir, dès la tombée de la nuit, venez profiter du décor de fête : La façade s'est parée de poissons roses illuminés qui ne manquent pas d'attiser la curiosité et l'admiration des visiteurs.