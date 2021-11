Idées loisirs Normandie : Week-end du 17 et 18 mars

Le Salon Chocolat et Terroir de Condé/Vire démarre aujourd'hui pour tout le week-end. Vous pourrez découvrir des verrines et flûtes à champagne en chocolat, du lait aromatisé, de la teurgoule, un stand dédié à la vanille... Des dégustations seront aussi organisées durant le week-end. C'est de 10h à 19h à la Salle Condé Espace. Plus d'infos sur tendanceouest.com !







Jérôme Thomas vous propose une soirée jonglage à La Brèche à Cherbourg. C'est à 19h.



Soirée reggae/hio-hop à l'Orient express à Caen. Venez applaudir Yaniss Audua à 20h.



Il y a du cirque à Coutances : « This is the end ». Un plateau tournant à 360°, l'intérieur d'un appartement en "open space" où douze jeunes gens venus des quatre coins du monde évoluent et nous parlent du monde d'aujourd'hui. Par le Centre National des Arts du Cirque, c'est sous chapiteau à 20h30.







Ce matin, concert de jazz gratuit à Colleville-Montgomery avec « Das Kaff ». C'est à 10h à la médiathèque et c'est gratuit.







Créa vous convient à 2 représentations du spectacle de théâtre et marionnettes « Coco » à Mondeville. Une comédienne, une marionnettiste et un musicien imaginent une histoire sans paroles. Coco, boîte à jeu dans laquelle chacun est invité à entrer, c'est alors pour les enfants une imprégnation tranquille de la poésie de chaque instant de la vie... C'est demain à 14h et à 17h.



La 48ème Foire aux Boudins se déroule ce week-end à Mortagne au Perche. Rendez-vous incontournable dans la région avec la spécialité bas-normande mise à l'honneur. Fête foraine en ville, foire exposition gratuite sur le site du carré du perche, pavillon culinaire et nature, village d'exposants sont à découvrir. Lundi, une course cycliste sera organisée. L'Entrée est gratuite, toutes les infos à retrouver sur tendanceouest.com









L'asso « La classe » vous propose ce soir le concert de Nuevo project. Ces trois musiciens invitent au voyage, loin des clichés exotiques avec une part belle laissée aux percussions corporelles qui donnent à voir autant qu'à entendre… RDV à 21h.





Un Contest de Skateboard se déroule à Coutances dans le cadre du printemps de la jeunesse. Rendez-vous à partir de 13h30 au skate park en face de la piscine. Les inscriptions sont gratuites et ouvertes à tout le monde.





La sael boxe anglaise de montebourg organise une soirée gala de boxe anglaise ce soir. Ce sont les quarts de finale du championnat de Normandie espoir. 18 combats amateurs à voir à 19h30 au complexe sportif de Montebourg. Entrée 8 euros pour les adultes hommes et 5 euros pour les femme et les moins de 16 ans.







Seth Gueko et Inna Modja seront en concert au Labo Sonore ce week-end. C'est le rappeur qui commence ce soir à 21h et demain place à la chanteuse de « Mr Saint Nitouche » et « la fille du lido » à 19h.



De nombreuses soirées irlandaises sont organisées ce week-end dans toute la région. Venez fêter la St Patrick au Black Bird à St Lô mais aussi au V&B à Agneaux. Légendes et chansons celtes et irlandaises sont aussi à découvrir à Alençon. c'est à l'Auditorium à 17h et Dimanche à 17 h 30 à Église de Montsort. Concerts gratuits.





Tendance Ouest est partenaire des 28ème Foulées de Bayeux qui se déroulent demain. Dès 12h : course enfant, courseféminine au profit de l'association "Vaincre la Mucoviscidose", mais aussi course jeunes, le 10 km du Bessin Libre et dès 15h45 le semi-marathon. Amis sportifs soyez au RDV !





La fabuleuse tournée de Mickey s'arrête cet après midi au zénith de Caen. A 14h30 et 17h45 , vous pourrez vivre des aventures magiques en famille.







St Hilaire du Harcouet accueille son 11ème festival de BD « Dessinator » ce week-end. Atelier d´initiation à la BD, rencontres dédicaces avec des auteurs et dessinateurs professionnels, exposition et démonstration du savoir-faire d'associations culturelles. Rdv à la Salle des Fêtes de St Hilaire du Harcouet de 14h30 à 18h et demain de 10h à 18h. Toutes les infos sur www.dessinator.fr







TENDANCE OUEST est partenaire des courses automobiles de l'ASA du Bocage. La

1ère course de la saison a lieu ce dimanche avec le 4ème slalom de Démouville dans l'agglomération de Caen.





Un défilé « show mode » est organisé ce soir à Carentan. 18 magasins représentés et l'animation sera assurée par une revue cabaret. Vous trouverez également des idées pour vos cérémonies. C'est à la salle du Haut Dick.