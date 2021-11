Les bons plans du week-end sur Tendance Ouest

Festival à Argentan

Depuis mercredi, le Festival des trop petits bat son plein à Argentan. C'est un projet d’éveil et de sensibilisation artistique pour les 6 mois-5 ans et leurs parents organisé par le quai des arts. 2 pièces au programme : Azuki, une fantaisie pour 2 voix.

Dès 6 mois à 10h, 11h15 et 15h30 au conservatoire. Et puis « là-bas si tu y es » théâtre lyrique et musical à 10h et 17h au relais assistants maternels.

Les dents de la baie

Profitez du week-end et des vacances pour visiter Alligator Bay dans le Sud Manche. Le parc vient d'accueillir 3 nouveaux animaux : 2 mâles et 1 femelle albinos.

Jazz à Dompierre

Concert jazz ce soir à Dompierre. L'association "Trottoirs mouillés" vous propose d'écouter Michel Portal et Bernard Lubat. Tous les 2 multi instrumentistes et chanteurs, laissez vous emporter par leur poésie.

A 21h. A la salle normande de Dompierre.

Salon des objets au Molay-Littry

Demain au Molay Littry, c'est le 13e salon d'objets de collection. Vous pourrez découvrir des disques, DVD, pièces, cartes postales, bibelots etc

De 9h à 18h. A la salle des fêtes. Entrée libre

Randonnées à la Hague

Samedi, c'est le lancement 2012 des randonnées de la Hague. Vous pourrez parcourir "Beaumont-Hague et ses trésors cachés". Une randonnée pour découvrir le patrimoine et les chemins de Beaumont-Hague, qui pour beaucoup d'entre nous restent très méconnus. La Ferme de la Madeleine et le Château de Beaumont-Hague font partie de ces belles demeures qui méritent d'être découvertes.

A 13h45 sur le parking. Réservation obligatoire au 02 33 52 74 94.

Foire de Pâques Vimoutiers

Ce week-end c'est la Foire de Pâques de Vimoutiers. Au programme fête foraine, exposition commerciale, artisanale et vide-grenier. Le thème de la foire sera bien sur le chocolat.

Labo sonore à Chérisay

Le labo sonore à Chérisay accueille ce soir RockEnSarthe qui a récemment compilé 15 groupes de la Sarthe sur un cd. Pour promouvoir l'initiative, 4 formations se produiront sur scène. Ce sont les 7 Club + Novels + Run Ronie Run + Underfuse

Dès 21h. Entrée à 4 euros.

Opéra à Saint-Lô

Pour les amateurs d'opéra, le cinémoviking de Saint Lô retransmet ce soir en HD et en direct du MET à New York l'oeuvre "Manon".

De 17h45 à 22h15 avec 2 entractes prévues dans la soirée.

Concert Créole à Saint-Hilaire-sur-Risle



L'asso la classe à Saint Hilaire sur Risle va vous faire voyager avec le concert d'un créole band : les Waloya. Evadezvous dans les îles et trouvez la chaleur et le soleil.

A partir de 21h.

Soirée funk à Lion-sur-Mer

A 22h à La Fabrique pour écouter « Prosper » gratuitement.

Course à Saint-Hilaire

Dimanche aura lieu la traditionnelle course des 15kms750 à St Hilaire du Harcouet. Ca commence à 10h . 15km750 solo ou duo (1er relais : 7,200 km - 2ème relais : 8,550 km)

Cabaret à la ferme du Bessin

« The show rurality must go on » ce soir à la ferme culturelle du Bessin. C'est un cabaret normand. A l’heure du développement durable la mère Paulette doit se recycler. Accompagnée par Jeannot le garde champêtre et ses commis-musiciens, la mère Paulette quitte sa maison de retraite pour se lancer dans la poésie et le café-théâtre. Le repas sera aux nouvelles saveurs normandes.

A 20h.

Festival à Régneville-sur-Mer

Le festival quai des blues continue ce week-end à Régneville sur mer. RDV à 11h30 à la ferme de Claids pour le Claids des blues, et profitez des concerts et animations dès 14h30 et jusqu'à la nuit directement à Régneville sur mer. C'est gratuit jusqu'à 21h.



Tribute IV au zénith de Caen



Aujourd'hui c'est tribute IV au zénith de Caen. Vous pourrez vivre ou revivre les grandes émotions des plus grands groupes de rock avec les meilleurs groupes de reprise européens. Guns'n Roses, Metallica, AC/DC et Rage Against the machine seront joués sur scène. Ne manquez pas non plus le tremplin et le marché rock dès 14h.

C'est au zénith de Caen, vous avez pu gagner vos places avec Tendance Ouest.

Soirée spéciale à l'Aigle

Soirée spéciale Scopitone is not dead à L'Aigle. Vous pourrez donc voir projections sur grand écran et concert. Quelques scopitones seront diffusés et en exclusivité deux scopitones encore totalement inédits de Didier Wampas seront dévoilés. Ces derniers ont étés tourné dans la région même de l'Aigle il y a plusieurs mois (un à Saint Evroult et un à L'Aigle même dans la salle de Verdun). La partie concert sera assurée par le groupe ICI PARIS. Ca se passe au Corto à L'Aigle

Dès 19h30.

Pop-rock à Saint-Lô

Soirée pop-rock au Normandy à Saint Lô. Vous retrouvez les garçons du crû "The Lanskies", mais aussi les anglais de eLa sharke, de la pop british et puis The Shellys. Les 3 sont à voir à la suite.

Dès 20h30.

Caen Bordeaux en direct

Ne manquez pas le match de ligue 1 demain, le SMCAEN reçoit les Girondins de Bordeaux à 17h au Stade Michel d'Ornano. Match à suivre en direct et en intégralité sur tendance ouest et tendanceouest.com

Dès 16h45.

Chocolat autour Saint-Lô

Venez fêter Pâques demain dans la région. Au Haras de Saint Lô demain, tout au long de l'après-midi, des ateliers chocolat seront organisés, vous pourrez aussi visiter le haras ou encore assister à la démonstration d'un maître-chocolatier. C'est de 14h30 à 17h.

Au château de Carrouges, des énigmes en lien avec les personnages qui ont habité le château seront proposées aux 5-12 ans avec aussi dégustations de chocolat. De 10h à 12h et de 14h à 18h.

Enfin les enfants devront trouver les œufs de Pâques et le trésor du prieuré de Sainte Gaubeurge à l'éco-musée du Perche demain de 10h30 à 18h.

Festival à champsecret

A champsecret, venez assister au festival Le Pack'Son.

Au programme : Les Décalés Du Bocage, gagnant 2011 du e-tremplin Tendance Ouest, Les Pirates (chanson de rue) de Metz, Toungafoly (afro beat, reggae mandingue) de Caen. Restauration, bar et bonne humeur sur place.

Dès 21h.