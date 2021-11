Le-Havre. Au Havre et à Rouen, ils volaient dans des bureaux de change

Leur stratagème était rodé, et leur avait déjà permis de subtiliser un petit peu plus d'un millier d'euros. Mais l'attention d'un employé a finalement permis de les faire arrêter. Le vendredi 31 août 2018, deux hommes se sont présentés à un bureau de change du Havre (Seine-Maritime) en demandant à échanger des dollars contre des euros. Mais l'employé a formellement reconnu les deux personnes signalées par sa direction pour des vols commis la veille dans d'autres antennes du groupe, à Amiens et à Rouen (Seine-Maritime).

Un tour pour piéger les guichetiers

Il a alors réussi à les faire patienter suffisamment longtemps pour que les policiers arrivent et puissent les interpeller. Les deux individus, des Bulgares de 47 et 31 ans vivant en Angleterre, utilisaient la même technique digne d'un prestidigitateur : ils demandaient des euros au guichet, puis disaient qu'ils s'étaient trompés et demandaient une autre monnaie. Sans jamais cacher l'argent, ils parvenaient à en conserver et à en cacher une partie. Peu soupçonneux puisque les liasses n'avaient jamais disparu de leur vue, les guichetiers se faisaient piéger et ne recomptaient pas l'argent.

Selon les estimations de la police, le préjudice est d'environ 500€ pour chacune des trois agences visitées avant l'interpellation des deux individus. Ils ont été placés en garde à vue pour ces faits de vol et pour tentative de vol en réunion.