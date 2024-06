Rouen. Ils tentent de braquer un kebab et blessent un policier dans leur fuite

Deux jeunes hommes de 17 et 22 ans ont tenté de pénétrer dans un kebab, place Beauvoisine à Rouen, dans la nuit du dimanche 16 au lundi 17 juin. La vitre de l'enseigne était déjà brisée à l'arrivée des policiers mais les deux suspects, cagoulés et gantés, se trouvaient toujours sur place, l'un faisant le guet et l'autre tentant de s'introduire dans le commerce.

L'un d'eux, voyant les policiers se diriger vers lui, a foncé à pied en direction des agents en les bousculant sur son passage. Les trois policiers se sont retrouvés au sol mais ont fini par maîtriser le fuyard tandis que l'autre suspect s'est rendu sans encombre. Dans le choc, l'un des agents de police a été blessé au niveau de la main puis a été emmené à l'hôpital. Quant aux suspects, ils ont été conduits à l'hôtel de police de Rouen pour être placés en garde à vue.