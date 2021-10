Bréauté. Un troupeau de vaches percuté par un train

Une douzaine de vaches en divagation ont été tuées samedi 16 novembre 2019 sur la ligne Rouen Le Havre (Seine-Maritime) par un train de maintenance de la SNCF, nécessitant l'arrêt de la circulation pendant plusieurs heures. "Une draisine qui nettoyait les voies a percuté un troupeau d'une douzaine de vaches à 4 heures 34 et la majorité des vaches a été tuée sur le coup", a indiqué l'astreinte SNCF en Normandie.

Trafic perturbé sept heures

"Nos équipes se sont rendues immédiatement sur place pour faire le point sur l'étendue des dégâts, dégager les animaux et rétablir la circulation", a précisé la SNCF. Le trafic a été interrompu pendant sept heures, perturbant principalement la circulation des TER et Intercités, tandis qu'un TGV Le Havre Marseille a été annulé. Neuf autocars ont assuré la navette entre Le Havre et Bréauté ainsi qu'entre Bréauté et Rouen.

Selon la SNCF, les vaches s'étaient échappées d'un élevage situé à plus de cinq kilomètres du lieu de la collision.

(avec l'AFP)

