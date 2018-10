SNCF: la gare de Paris-Nord ferme progressivement pour travaux

"Il n'y a eu aucune alerte pendant la journée", a assuré à l'AFP le service de presse de la SNCF. "Tout se passe conformément à la programmation", a ajouté un porte-parole.

Les suspensions de circulation ont été étalées tout au long de la journée et la gare sera complètement fermée à 20H30, afin de permettre l'installation d'une "tour de contrôle" pilotant les postes d'aiguillage de la zone.

La circulation des trains doit reprendre à 05H00 dimanche matin. Celle des trains régionaux restera cependant allégée pendant quelques jours, selon la SNCF.

Sur place, la fermeture de la gare se faisait sans incidents notoires, a constaté un journaliste de l'AFP. De nombreux passagers montaient dans les derniers RER de la journée dans le calme.

"Dans l'ensemble, tout se passe normalement, à part quelques colères de gens qui n'avaient pas été informés ou ne s'étaient pas renseignés", a expliqué à l'AFP Yohan, un gilet rouge sollicité par les passagers cherchant les derniers trains de la journée.

Dans le détail, le RER B a été interrompu toute la journée entre Châtelet-Les Halles et Le Bourget, et depuis 19H00 sur la partie nord de la ligne, de Châtelet-Les Halles à l'aéroport de Roissy et Mitry-Claye.

Le RER D est interrompu jusqu'à 20H30 entre Gare de Lyon, Châtelet-Les Halles et Gare du Nord, puis à partir de 20H30 entre Gare de Lyon et Creil.

Aucun train de la ligne H du Transilien n'a circulé jusqu'à 20H30 de Gare du Nord à Saint-Denis. A partir de 20H30, ce sera également le cas jusqu'à Ermont-Eaubonne et Sarcelles-Saint-Brice.

Sur la ligne K, il n'y a pas eu de train jusqu'à 19H00 de Gare du Nord à Mitry-Claye, et cela devait s'étendre en soirée jusqu'à Crépy-en-Valois.

Des cars de remplacement ont été mis en place ici et là, mais les temps de parcours sont fortement allongés. "Nous vous conseillons de reporter vos déplacements dans la mesure du possible", a indiqué la SNCF.

Quant aux grandes lignes, le trafic sera également interrompu à partir de 20H30, mais aucun train circulant normalement à ces heures n'a été ouvert à la vente, selon la SNCF.

La nouvelle "tour de contrôle" de Saint-Denis doit permettre de télécommander les 13 postes d'aiguillage qui supervisent les 1.300 trains du quotidien convergeant tous les jours vers la Gare du Nord, qui représentent 10% du trafic ferroviaire français.

La mise en service de ce nouvel équipement doit en particulier faciliter le traitement rapide des incidents de circulation.

Sa création a nécessité quatre ans d'études et quatre ans de travaux, et coûté 125 millions d'euros. Les 300 agents mobilisés auront seulement dix-neuf heures pour réaliser la "bascule" sur le nouveau système, une opération préparée depuis deux ans.

La SNCF a prévu de changer 111 signaux, adapter 154 aiguillages, remplacer 3.000 plaques de signalisation, modifier des milliers de câbles... Ses agents doivent ensuite tester la nouvelle signalisation jusqu'à 04H30 dimanche, en faisant circuler des trains vides avant la reprise du trafic.

