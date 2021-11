Le-Havre. Au Havre aussi la rentrée des classes

Un jour important pour les enfants : celui de la rentrée scolaire. C'est ce lundi 3 septembre 2018. Au Havre (Seine-Maritime), 15 399 élèves sont scolarisés dans les 95 écoles maternelles et élémentaires publiques de la ville. Un effectif stable par rapport aux années précédentes.

Dédoublement en CP et CE1

Parmi les gros dossiers de cette année scolaire 2018/2019, la poursuite des dédoublements des classes de CEP et de CE1 dans les écoles du Réseau d'éducation prioritaire (REP).

Écoutez Florence Thibaudeau-Rainot, adjointe au maire du Havre en charge de l'éducation :

50 classes dédoublées

En deux ans, plus de 50 classes supplémentaires ont été ouvertes et équipées par la ville du Havre. Il s'agit de diviser par deux le nombre d'élèves en classe de CP et de CE1 dans les écoles situées en REP+ et REP. Cela permet de travailler certains cours (les fondamentaux) en petit effectif (pas plus de 15 élèves). Le dispositif concerne 64% des écoles élémentaires du Havre.

