Le-Havre. Éducation nationale : petite mobilisation en Seine-Maritime

Tous les syndicats appelaient l'ensemble des personnels de l'éducation nationale à se mobiliser lundi 12 novembre 2018. Ils dénoncent les suppressions de postes envisagées par le gouvernement. En Seine-Maritime, les manifestations ont rassemblé entre 300 et 400 personnes à Rouen et entre 200 et 300 personnes au Havre.