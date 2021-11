Le-Havre. La patrouille de France est arrivée au Havre-Octeville

Ce sera l'événement de fin saison au Havre (Seine-Maritime), juste avant la rentrée scolaire 2019 2020. La patrouille de France sera en meeting dimanche 1er septembre 2019 à l'occasion des portes ouvertes de l'aéroclub du Havre. Les avions de la patrouille de France sont arrivés à l'aéroport du Havre-Octeville jeudi 29 août en fin de matinée et les pilotes se sont entraînés dans l'après-midi au-dessus de la cité Océane.

Jeudi 29 août 2019, il y avait du monde pour photographier la patrouille de France au départ de l'aéroport du Havre (photo d'un auditeur de Tendance Ouest). - François d'Ornant

Les portes ouvertes de l'aéroclub du Havre Jean Maridor sont organisées le samedi 31 août et le dimanche 1er septembre 2019, sur l'aéroport du Havre-Octeville. Une grande manifestation aérienne sera proposée le dimanche après-midi.

Bienvenue aux pilotes de la Patrouille de France qui nous font le plaisir et l'honneur d'être présents au #Havre à l'occasion du 100ème anniversaire de l'aéroclub et du 75ème anniversaire de la mort héroïque de Jean Maridor et de la libération du Havre. Vivement dimanche ! pic.twitter.com/lPjwINJn2R