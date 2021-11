Oissel. Football (Nationale 2) : le derby normand dans la poche de Oissel

Le match.

Lancés idéalement dans la partie, les Granvillais ont ouvert le score dès la 4e minute, un centre de Barbier trouve R.Théault qui marque d'une tête déviée. Mais Oissel, piqué par ce but, se refait rapidement et profite des premières failles dans la défense manchoise. Garel doit dévier un essai de Cissoko (17e), et une double tentative de Mendy (32e, 39e) pour préserver l'avance des siens jusqu'à la pause.

En trois minutes...

Mais d'entrée de seconde période, une nouvelle incursion Oisselienne s'avère décisive. Garel repousse une tête de Pelletier mais Sene suit et égalise (50e). Granville accuse le coup et Oissel accélère. L'effet est immédiat puisqu'une lourde erreur de Garel permet à Odumosu de donner un avantage décisif aux Seino-marins (53e). La dernière demi-heure voit Granville tenter de soulever des montagnes pour revenir à la parité mais Coulibaly se montre infranchissable et c'est Oissel qui s'impose.

La fiche.

OISSEL : Coulibaly, Pelletier, Cissoko, Houla, K. Mendy, Abdelmoula, Dembelé, Séné, J-P. Mendy (Benjeddi, 80e), Ouadah (Moura 45e), Odumosu (Dia, 65e), entr : Romain Djoubri.

GRANVILLE : Garel, Connan (Belise, 87e), Doumbia, Benyahya, Barbier, R. Théault, El Jeld, T. Théault, Lamrabette (Feneuil, 63e), Blondel (Behma, 80e), Martinet, entr : Johan Gallon.

Buts : Oissel : Sene (50e), Odumosu (53e), Granville : R. Théault (4e)