Granville. Football (Nationale 2, 2e journée) : Oissel leader, Granville invaincu

Nantes "B"- Granville : 1-1

Il aura fallu attendre les tous derniers instants pour connaître le dénouement de cette opposition entre les réservistes nantais et l'escouade granvillaise. Rapidement dans le bon tempo, les Granvillais ont su concrétiser par l'ouverture du score de Robin Théault à la moitié du premier acte. Pendant toute la seconde période, les Normands se sont montrés à la hauteur mais Nantes a cru à son étoile jusqu'aux derniers instants. Bien en a pris aux "Canaris" qui sont finalement revenus à la parité à l'orée du temps additionnel par Homawoo (90e).

Granville : Verplanck, Barbier, Benyahya (capitaine), Doumbia, Connan, El Jeld (Injai 71e), Blondel, T. Théault, Lamrabette (Feneuil 68e), R. Théault (Martinet 81e), Behma, entr : Johan Gallon

Buts : Homawoo (90e) pour Nantes "B", R.Théault (26e) pour Granville

Oissel-Vitré : 3-0

Quel début de saison pour le promu normand ! Deux matchs, deux succès, six points et une place de leader en compagnie notamment du PSG "B". Que demander de mieux ! Après un premier essai infructueux de Ouadah (22e), les Oisseliens ont matérialisé leur belle première période par Mendy, juste avant la pause, moment toujours idéal pour scorer (44e). Un but avant la pause, et un juste après, histoire de quasiment boucler l'affaire, puisque dès la 50e, c'est Sene qui bat Aubeneau pour le break (50e). Même après l'exclusion nette de Dopud (58e), les Normands poursuivent sur leur lancée, Odumosu alignant un troisième et dernier but en guise de conclusion du festival du jour (67e). De quoi savourer la fin de match en toute quiétude.

Oissel : Coulibaly, Pelletier, Dopud, Houla, K. Mendy, Abdelmoula, Dembele (Dia, 79e), Sene, J-P. Mendy (Cissoko, 58e), Ouadah, Odumosu (Benzia, 81e), entr : Romain Djoubri.

Buts : Oissel : J-P. Mendy (44e), Sene (50e), Odumosu (67e).