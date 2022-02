Rouen. Football (N2) : Oissel brise sa série noire, Granville tout proche du succès

Oissel- St-Brieuc : 3-2

Si la série de défaites avait été cassée lors de la qualification des joueurs du CMS Oissel au 6è tour de la Coupe de France face à QRM, les Bleus ont également stoppé cette mauvaise série en s'imposant 3-2 face à St Briochin samedi 3 novembre 2018 lors de la 10è journée de National 2.

Un match indécis qui aura donc vu cinq buts inscrits et qui permet aux joueurs de Romain Djoubri de remonter à la 8è place du classement avant un déplacement à Poissy, samedi 10 novembre 2018.

Granville- PSG "B" : 2-2

Solides, les Granvillais le sont de plus en plus dans ce championnat. Bien calés derrière les réserves professionnelles, les hommes de Johan Gallon ont bien failli signer le gros match du jour, en menant deux fois face aux réservistes du PAris St-Germain pour finalement partager les points (2-2). Un bon résultat toutefois, qui maintient les Manchois en haut du tableau avant le derby de la semaine prochaine, au Havre.

#USGPSG Malgré une large domination ce soir, Granville doit se contenter du match nul face à la réserve du @PSG_inside. Tous les buts auront été marqués entre la 55eme et la 65eme, pendant 10 minutes de folie! Un très beau match à Louis Dior #AllezGranville #TeamUSG pic.twitter.com/Ikbd20NGRq — US Granville 🐚 (@US_Granville) November 3, 2018

Mantes-Le Havre "B" : 0-0

S'il y a une légère déception à signaler chez les Normands dans cette journée, elle serait éventuellement à chercher du côté des réservistes du Hac, leaders du championnat, qui n'ont pu faire mieux qu'un match nul et vierge à Mantes, lanterne rouge. Dommage, car les "Ciel et Marine" auraient pu profiter d'un coup de frein général derrière eux pour creuser encore un peu plus les écarts.

A LIRE AUSSI.

Football : Oissel créé la surprise face à Quevilly Rouen Métropole

Football : grosse affiche entre Oissel et QRM au 6è tour de Coupe de France

Football : découvrez les affiches du 7e tour de la Coupe de France en Normandie

Football (National 2) : Oissel toujours en panne sèche

Football : Oissel poursuit sa route en Coupe de France