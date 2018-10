Football (National 2) : Oissel toujours en panne sèche

Le début de saison sur les chapeaux de roues semble déjà bien loin. Le samedi 20 octobre 2018, les joueurs du CMS Oissel (Seine-Maritime) ont concédé une 5e défaite de suite en déplacement à Saint-Malo (1-0), lors de la 9e journée de National 2.

Presque deux mois sans gagner

Les Osseliens traversent donc une passe compliquée et n'arrivent plus à remporter une victoire qui les fuit depuis le samedi 1er septembre 2018 et un match remporté à domicile face à Granville (2-1). Il n'y a pourtant pas péril dans la demeure pour l'instant, car au classement les Bleus restent au-dessus de la zone rouge grâce aux points pris lors des premières journées.

Pour se relancer, les joueurs de Romain Djoubri pourront compter sur le 6e tour de la Coupe de France, dont le tirage au sort sera effectué le mardi 23 octobre 2018.