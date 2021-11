Dieppe. Seine-Maritime : deux membres d'Emmaüs nagent 16 km en mer en hommage aux migrants

Ils voulaient un geste à forte portée symbolique. Deux membres d'Emmaüs, Philippe Dupont, directeur du centre abbé Pierre d'Emmaüs Esteville, et Thierry Muniglia, responsable national de groupes communautaires à Emmaüs France, vont nager 16 km en mer entre Dieppe et Saint-Aubin-sur-Mer (Seine-Maritime), lundi 3 septembre 2018. Ils comptent attirer l'attention sur les milliers de morts en Méditerranée et sur les politiques migratoires.

"Pour nous, ce n'est pas une statistique"

"Nous accueillons des personnes qui sont dans une extrême précarité et parmi elles, il y a des exilés, explique Philippe Dupont. Ce sont des femmes et des hommes que l'on connaît et dont on est proche. Quand on voit des centaines de personnes qui décèdent en Méditerrannée, ça nous révolte et ça nous indigne".

D'où cette envie de se lancer un défi comme un hommage. De quoi pointer du doigt la tragédie mais aussi en dénoncer les causes. "Les pays riches érigent des frontières de plus en plus nombreuses (...) qui sont de plus en plus meurtrières. Les politiques migratoires sont une des causes de tous ces décès. Nous prônons au contraire la liberté de circulation et une plus large ouverture des frontières", défend Philippe Dupont.

Bientôt une traversée de la Manche

Les deux compères n'en sont pas à leur coup d'essai. En 2017, ils ont nagé 10 km dans le détroit de Gibraltar et ils préparent désormais une traversée de la Manche en relais pour l'été 2019. Ils sont d'ailleurs actuellement à la recherche d'un bateau pour les escorter dans cette nouvelle aventure.

Départ depuis la jetée de Dieppe lundi 3 septembre 2018 à 8h30.

