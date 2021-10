Dieppe. Plus de 20 bombes de la Seconde Guerre mondiale neutralisées au large

L'opération de déminage au large de Dieppe (Seine-Maritime) s'est déroulée en deux temps. Le groupe de plongeurs démineurs de la Manche et de la mer du Nord a été mobilisé dès lundi 18 novembre 2019, avec l'appareillage de leur bâtiment venu de Cherbourg (Manche), Vulcain de la Marine nationale.

1,3 tonne d'équivalent TNT

Les munitions, datant de la Seconde Guerre mondiale, ont d'abord été déplacées de l'ancienne zone de conflit, puis regroupées sur un même point précis. Elles ont ensuite été détruites, le lendemain, par "pétardement", explique la préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord.

Ce sont au total 25 bombes américaines datant de la Seconde Guerre mondiale qui ont été neutralisées. "Ce qui représente 1,3 tonne d'équivalent TNT", précise la préfecture dans un communiqué.

En 2018, le groupe de plongeurs démineurs de la Manche et des chasseurs de mines tripartites de la Marine nationale ont détruit 922 engins historiques (en mer et sur l'estran). Des opérations qui représentent la destruction de plus de 27 tonnes d'équivalent TNT.

