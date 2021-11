Caen. Avant les élèves, les enseignants ont fait leur rentrée à Caen

Plus de 40 000 enseignants du premier et second degré ont repris le chemin des établissements scolaires ce vendredi 31 août 2018 en Normandie. Une pré-rentrée rythmée, pour accueillir les élèves dans les meilleures conditions possibles dès lundi. A l'école Michel Trégore, à Caen (Calvados), l'heure est aux derniers préparatifs.