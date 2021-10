Caen. A Caen, le codage ? Un jeu d'enfant !

Un robot pas plus grand qu'une pièce de deux euros et un dessin. Voici les deux instruments indispensables à Sébastien Maux, enseignant dans le premier degré dans l'académie de Caen (Calvados) pour apprendre aux plus jeunes les bases du codage. Il a présenté son projet pédagogique lors d'une conférence sur le codage à l'école mercredi 29 mars 2017, à l'École supérieure du professorat et de l'éducation de Caen. Ce professeur a longtemps travaillé avec des enfants atteints de troubles du comportement, et, pour lui c'est un moyen à la fois ludique et pédagogique de faire travailler les maths et le français avec les bases de la programmation.

Des maths et du français grâce à un robot

"L'idée est simple : il s'agit de faire une forme géométrique, par exemple un papillon. Ce papillon, l'enfant va le construire grâce à un logiciel de construction, où en plaçant des points sur une feuille. Une fois que le papillon est dessiné, on va prendre un petit robot spécial que l'on va placer sur le papillon". Ainsi grâce à une série de codes, établis par le professeur, l'enfant va devoir choisir ceux qui correspondent aux actions que le robot devra effectuer. "Ensuite on peut aller plus loin et construire avec l'enfant tout une histoire autour de ce papillon et de ce robot pour construire un texte en français par exemple".

Pour Sébastien Maux, cette manière d'appréhender le codage, souvent trop obscur, permet de le "dédiaboliser". "Mais pour bien faire, il faut du matériel et ça coûte encore bien cher de se le procurer". Ce petit robot, pas plus gros qu'une pièce de deux euros et qui arrive directement des États-Unis coûte 50 euros.