Cagny. Calvados : À la recherche des anciens de son club de basket

C'est un travail de recherches minutieux qu'entreprend Antoine Leborgne. Dans un coin de la salle omnisports de Cagny près de Caen (Calvados), il feuillette un livre sur l'histoire de la commune. Le jeune homme de 24 ans souhaite retracer l'histoire du club de basket de la commune qui fête cette année ses 60 ans.

Un lien social fort

"Sur cette photo, on voit ma mère, ses frères et mon père", explique-t-il. Car le club de basket de Cagny est un passage quasi obligé dans la famille d'Antoine. "Mon grand-père était le président du club en 1977 et aujourd'hui j'y suis licencié avec mes deux frères".

Le samedi 8 décembre 2018, Antoine souhaite organiser une grande journée ponctuée par des matchs amicaux de basket et surtout une exposition photo. "Je me suis mis à la recherche des anciens du club. C'est un travail d'orfèvre". Il prend donc son mal en patience et parcourt l'annuaire en espérant tomber sur un ancien du club. "Quand j'ai commencé mes recherches, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de familles qui habitent sur Cagny et qui étaient passées par le club. Beaucoup de gens venaient voir les matchs sans être licenciés. Le club a vraiment servi de lien social, je pense".

Des entraîneurs connus dans la région

Et la salle, inaugurée en 1969, n'a pas vraiment changé. Le parquet, toujours d'époque, a vu passer son équipe en Nationale 3 en 1970 et des entraîneurs tels que Philippe Morice ou Didier Godefroy, entraîneur de la Glacerie dans la Manche. Aujourd'hui l'AJ Cagny Basket compte 130 licenciés et avait une équipe en Régional jusqu'à la saison dernière.

Pratique. Pour contacter Antoine : aleborgne23@gmail.com ou 06 41 18 18 78